Порівняння цін на гірськолижних курортах Буковель та Куршевель: де вигідніше відпочивати

Порівняння цін на гірськолижних курортів Буковель та Куршевель. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Часто можна зустріти думку, що український курорт Буковель за цінами наздоганяє найпрестижніші гірськолижні курорти світу. Сперечатись з тим, що ціни у Буковелі, м'яко кажучи, вищі за середні в Україні ми не будемо. Але перевіримо, чи насправді за відпочинок на українському курорті ви витратите такі ж гроші, як, наприклад за відпустку у Франції.

Новини.LIVE порівнюють ціни на гірськолижних курортах Буковель та Куршевель та розповідають де вигідніше відпочивати.

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Що таке Буковель

Буковель — відносно молодий український курорт, історія якого розпочалася у 2000-х роках. Саме тоді було укладено угоду про створення сучасного туристично-рекреаційного комплексу у серці Карпат, що функціонує цілий рік. Курорт будувався практично "з нуля". Буковель розташований неподалік села Поляниця біля підніжжя гори Буковець на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Сучасний Буковель нагадує затишні швейцарські чи австрійські містечка в Альпах. Назва курорту виникла завдяки поєднанню імені гори Буковець, біля підніжжя якої він знаходиться, та популярного французького гірськолижного курорту Куршевель.

Хоча відпочинок у Буковелі традиційно вважається дорожчим порівняно з іншими гірськолижними курортами України, сюди приїжджають різні гості. Тут відпочивають не лише звичайні туристи, а й політики, зірки шоу-бізнесу. Курорт також популярний для проведення новорічних свят та корпоративів.

Порівняння цін на гірськолижних курортів Буковель та Куршевель. Інфографіка: Новини.LIVE

Ціни в Буковелі

Ціни на готелі. Почнемо з цін на розміщення. На обох курортах ми вибрали ціни на заїзд 21 грудня і виїзд 22 грудня та номери для двох дорослих.

При цьому різниця цін в готелях Буковеля досить суттєва. Розмістися можна як за 2 000 гривень за ніч, так і за 30 000 гривень. Втім більшість цін за ніч коливаються від 2 500 гривень до 3 500 гривень.

Ціни в готелях Буковеля. Джерело: bukovel.com

Ціни в ресторанах. Вартість харчування залежить від типу ресторану. Наприклад за котлету по-київськи в одному з місцевих закладів доведеться віддати 220 гривень. За деруни з сиром, сметаною та зеленню — 140 гривень. Закарпатський бограч в іншому ресторані коштуватиме 295 гривень, а деруни зі сметаною — 275 гривень, а з грибним соусом — 380 гривень.

Ціни в ресторанах Буковеля. Джерело: bukovel.com

Ціни в ресторанах Буковеля. Джерело: bukovel.com

Ціни в ресторанах Буковеля. Джерело: bukovel.com 1 / 3

Ціни на Ski-паси. З 19 грудня у Буковелі починається високий сезон. Отже, ціни на Ski-паси будуть вищими ніж зазвичай. Вони залежать від тривалості Ski-паса та його типу — звичайний або VIP. Вартість одного дня починається від 1 357 грн (якщо купляти звичайний абонемент на 7 днів — 9 500 грн) і може доходити до 3 350 грн (VIP-прохід на два дні — 6 700 грн).

Оренда комплекту спорядження який складається з лиж, палиці, камуса, шолома, рюкзака та черевиків коштує 1 200 грн за день. Бігові лижі (комплект: лижі, палиці, черевики) коштують 350 грн за годину, 650 грн за дві години, 850 грн за три години, і кожна наступна година обійдеться у 250 грн.

Оренда звичайних лиж (з черевиками, палицями, шоломом) обійдеться мінімум у 250 грн за 1 день. Ціни на оренду сноуборду (у комплекті також черевики та шолом) також починаються від 250 гривень за 1 день.

Ціни на Ski-паси у Буковелі. Джерело: bukovel.com

Ціни на розваги. Крім розваг на лижах та бордах в Буковелі також працюють етнопарк "Гуцул Ленд", де можна дізнатися більше про гуцульську культуру та традиції, родельбан, тролей та багато інших розважальних закладів.

Катання на родельбані обійдеться у 600 грн за одного, тролей буде коштувати 700 гривень, а за квиток до "Гуцул Ленду" доведеться віддати від 350 гривень.

Що таке Куршевель

Куршевель — знаменитий гірськолижний курорт, розташований на висоті 1750-1900 метрів. Він заслужено вважається одним із найпрестижніших, розкішних та популярних курортів Європи. Протягом багатьох років Куршевель приваблює туристів з усього світу.

Створення Куршевеля почалося 1942 року, коли провінція Віші вирішила побудувати міжнародний гірськолижний курорт, здатний конкурувати зі швейцарськими. Основною метою було залучення туристів у цей регіон.

Ідея полягала в тому, щоб розробити курорт з унікальною системою витягів, що дозволяє переміщатися великою зоною катання практично без необхідності знімати лижі. Саме тут вперше реалізували концепцію ski in/ski out, що стала візитівкою сучасних гірськолижних курортів.

Офіційне відкриття Куршевеля відбулося 1946 року, коли на площі Круазетт з'явився перший витяг. Вже у 1951 році зону катання розширили, додавши до неї Мерібель, а до 1973 року весь регіон "Три Долини" став найбільшою зоною катання у світі. З 70-х років Куршевель почав залучати представників шоу-бізнесу та світову еліту.

Куршевель включає чотири станції:

Ле-Пра (1300)

Куршевель-Віллаж (1550)

Куршевель-Морьйон (1650)

Куршевель 1850 - найвідоміша і найелітніша з усіх.

Курорт є частиною великого регіону катання "Три Долини", який включає 600 кілометрів трас, 185 витягів та вісім курортів.

Ціни в Куршевелі

Ціни на готелі. Як й в Буковелі ми вибрали ціни на заїзд 21 грудня і виїзд 22 грудня та номери для двох дорослих.

Ціни за розміщення у Куршевелі починаються від 13 150 гривень — в Буковелі за цю суму можна винайняти номер вище середнього. Найвища ж ціна — майже 70 тисяч гривень за ніч за люкс з величезним ліжком. Більшість цін на номери знаходяться в діапазоні 30-40 тисяч гривень за ніч.

Ціни в готелях Куршевеля. Джерело: booking.com

Ціни в готелях Куршевеля. Джерело: booking.com

Ціни в готелях Куршевеля. Джерело: booking.com 1 / 3

Ціни в ресторанах. Ціни залежать від статусу та типу закладу. В середньому одна страва в ресторанах Куршевелю коштує 20-30 євро. Наприклад запечене з вином куряче філе — 27 євро (1190 гривень), італійські галушки ньоккі — 21 євро (925 гривень), а свина корейка — 25 євро (1 100 гривень).

Ціни в ресторанах Куршевеля. Джерело: courchevel.com

Ціни на Ski-паси. У Куршевелі є кілька варіантів Ski-пасів:

Одноденний абонемент

Для дорослих: близько 79 євро (3 480 грн).

Для дітей: близько 65 євро (2 860 грн).

Шестиденний абонемент

Для дорослих: 395 євро (17 400 грн).

Для дітей та літніх осіб: близько 323 євро (14 230 грн).

Сімейний абонемент для 2 дорослих та 2 дітей коштує близько 323 євро (14 230 грн) за 6 днів. За абонемент на сезон доведеться віддати близько 1 270 євро (55 955 грн).

Ціни на Ski-паси у Куршевелі. Джерело: courchevel.com

Ціни на прокат залежать від типу та виду обладнання. Так, комплект лиж для лижників-початківців на 7 днів обійдеться у 162,40 євро (7 155 грн), середнього рівня та вище — близько 192 євро (8 460 грн), а для досвідчених лижників — близько 226 євро (9 960 грн). Оренда сноуборда на 7 днів коштуватиме близько 175 євро (7 710 грн).

Ціни на розваги. Різноманіття розваг у Куршевелі більше за Буковель. Крім лиж та сноубордів тут можна здійснювати туристичні подорожі по мальовничим місцям — 35 євро (1 540 грн) півдня; 60 євро (2 645 грн) день.

Також у Куршевелі є змога покататись на кінних санях — від 230 євро (10 135 грн). Здійснити тандемний політ на параплані с панорамним видом на гору Монблан — від 130 євро (5 730 грн), а також порибалити у гірському озері, що озеро розташоване на висоті 2 441 метра над рівнем моря — 13 євро (570 грн) за годину.

Також ми писали, що у зимові місяці, такі як грудень, січень та лютий, ціни на проживання в готелях Буковелю підвищуються. Щоб вартість номера була нижчою варто заздалегідь його забронювати.

Також ми писали де можна недорого відпочити в Карпатах. Окрім Буковелю, українці мають безліч варіантів для проведення відпустки на інших курортах Карпат.