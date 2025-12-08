Ускоренное бронирование для бизнеса — как будут работать новые правила и сколько будут действовать

Военный билет. Фото: Ровенская ОГА

В понедельник, 8 декабря, Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Некоторым предприятиям разрешили бронировать работников, у которых есть нарушения воинского учета, на 45 суток. Кроме того, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование.

Новини.LIVE рассказывают подробнее, как и сколько будут работать обновленные правила.

Что изменилось в порядке бронирования военнообязанных

Согласно сообщению Министерства экономики, изменениями в Порядок бронирования военнообязанных, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, представленных на бронирование.

Правительство также внедрило норму недавно принятого закона о возможности бронировать работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сроком на 45 календарных дней — период в течение которого работник устраняет нарушения правил воинского учета.

О каких нюансах нужно знать

Специалисты портала Kadroland объяснили, что согласно закону №4630, который вступил в силу 04.12.2025 года, и введенных изменений, критически важные предприятия ОПК имеют право заключать трудовые договоры с военнообязанными работниками:

у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;

которые не уточнили свои данные;

которые находятся в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Принимать таких работников на работу можно с установлением испытания на 45 дней. Кроме того, таких работников можно будет забронировать (независимо от количества забронированных), но опять же, на срок не более 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.

Новая норма однозначно предоставляет такое право исключительно критически важным предприятиям ОПК. Все остальные работодатели не имеют права принимать на работу военнообязанных работников, у которых нет военно-учетного документа. Это будет нарушением не только КЗоТ, но и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Таким образом, введенные изменения предусматривают, что:

Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса от 04.12.2025 могут принимать на работу работников без военно-учетного документа, устанавливая для них испытательный срок до 45 дней. В то же время возможности бронировать таких сотрудников временно нет: правительство только 08.12.2025 обновило нормы Порядка №76, а подача соответствующих заявлений в "Дії" еще не заработала. Поэтому, несмотря на действие закона, пока эта норма практического интереса для работодателей ОПК почти не будет иметь. Для всех остальных работодателей требование остается неизменным — прием на работу возможен только при наличии военно-учетного документа. На предприятиях ОПК, отнесенных к критически важным, максимальный срок испытания для всех военнообязанных составляет 45 дней, независимо от того, являются ли их документы полностью корректными. Общие нормы КЗоТ об испытательном сроке 1-6 месяцев в этом случае не применяются.

Кроме того, увольнение работника из-за несвоевременного обновления военно-учетного документа является правом, а не обязанностью работодателя. Руководитель критически важного предприятия ОПК может принять такое решение, но не обязан делать это автоматически, если работник не упорядочил документы в пределах срока бронирования.

Когда заработают и сколько будут действовать новые правила

Нововведения вступают в силу с даты официального опубликования постановления. Это позволяет предприятиям ОПК и критически важным компаниям быстро перейти на обновленный механизм и защищать работников.

Бронировать работников по ускоренной процедуре, как уточняется на Правительственном портале, критически важные предприятия смогут до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила.

Ранее мы писали, как предприятия могут повысить базовый лимит бронирования военнообязанных работников более чем на 50%.

Также узнавайте, могут ли мобилизовать забронированного работника во время отпуска.