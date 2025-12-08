Прискорене бронювання для бізнесу — як працюватимуть нові правила та скільки діятимуть

Військовий квиток. Фото: Рівненська ОДА

У понеділок, 8 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Деяким підприємствам дозволили бронювати працівників, у яких є порушення військового обліку, на 45 діб. Крім того, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Що змінилося у порядку бронювання військовозобов'язаних

Згідно з повідомленням Міністерства економіки, змінами до Порядку бронювання військовозобов’язаних, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Уряд також впровадив норму нещодавно прийнятого закону про можливість бронювати працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) строком на 45 календарних днів — період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

Про які нюанси треба знати

Фахівці порталу Kadroland пояснили, що відповідно до закону №4630, який набрав чинності 04.12.2025 року, та запроваджених змін, критично важливі підприємства ОПК мають право укладати трудові договори з військовозобов’язаними працівниками:

у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи;

які не уточнили свої дані;

які перебувають у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Приймати таких працівників на роботу можна зі встановленням випробування на 45 днів. Окрім того, таких працівників можна буде забронювати (незалежно від кількості заброньованих), але знову ж таки, на строк не більше ніж 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

Нова норма однозначно надає таке право виключно критично важливим підприємствам ОПК. Усі інші роботодавці не мають права приймати на роботу військовозобов’язаних працівників, у яких немає військово-облікового документа. Це буде порушенням не лише КЗпП, а й законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Таким чином запроваджені зміни передбачають, що:

Критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу від 04.12.2025 можуть приймати на роботу працівників без військово-облікового документа, установлюючи для них випробувальний строк до 45 днів. Водночас можливості бронювати таких співробітників тимчасово немає: уряд лише 08.12.2025 оновив норми Порядку №76, а подання відповідних заяв у "Дії" ще не запрацювало. Тож, попри чинність закону, наразі ця норма практичного інтересу для роботодавців ОПК майже не матиме. Для всіх інших роботодавців вимога лишається незмінною — прийняття на роботу можливе лише за наявності військово-облікового документа. На підприємствах ОПК, віднесених до критично важливих, максимальний строк випробування для всіх військовозобов’язаних становить 45 днів, незалежно від того, чи є їхні документи повністю коректними. Загальні норми КЗпП про випробувальний термін 1–6 місяців у цьому випадку не застосовуються.

Крім того, звільнення працівника через невчасне оновлення військово-облікового документа є правом, а не обов’язком роботодавця. Керівник критично важливого підприємства ОПК може прийняти таке рішення, але не зобов’язаний робити це автоматично, якщо працівник не впорядкував документи в межах строку бронювання.

Коли запрацюють та скільки діятимуть нові правила

Нововведення набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям швидко перейти на оновлений механізм і захищати працівників.

Бронювати працівників за прискореною процедурою, як уточнюється на Урядовому порталі, критично важливі підприємства зможуть до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

