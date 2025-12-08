Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Бронювання працівників на 45 днів — що треба знати роботодавцям

Бронювання працівників на 45 днів — що треба знати роботодавцям

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:22
Прискорене бронювання для бізнесу — як працюватимуть нові правила та скільки діятимуть
Військовий квиток. Фото: Рівненська ОДА

У понеділок, 8 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Деяким підприємствам дозволили бронювати працівників, у яких є порушення військового обліку, на 45 діб. Крім того, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Новини.LIVE розповідають детальніше, як та скільки працюватимуть оновлені правила.

Реклама
Читайте також:

Що змінилося у порядку бронювання військовозобов'язаних

Згідно з повідомленням Міністерства економіки, змінами до Порядку бронювання військовозобов’язаних, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Уряд також впровадив норму нещодавно прийнятого закону про можливість бронювати працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) строком на 45 календарних днів — період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

Про які нюанси треба знати

Фахівці порталу Kadroland пояснили, що відповідно до закону №4630, який набрав чинності 04.12.2025 року, та запроваджених змін, критично важливі підприємства ОПК мають право укладати трудові договори з військовозобов’язаними працівниками:

  • у яких відсутні або оформлені неналежним чином військово-облікові документи;
  • які не уточнили свої дані;
  • які перебувають у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Приймати таких працівників на роботу можна зі встановленням випробування на 45 днів. Окрім того, таких працівників можна буде забронювати (незалежно від кількості заброньованих), але знову ж таки, на строк не більше ніж 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

Нова норма однозначно надає таке право виключно критично важливим підприємствам ОПК. Усі інші роботодавці не мають права приймати на роботу військовозобов’язаних працівників, у яких немає військово-облікового документа. Це буде порушенням не лише КЗпП, а й законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Таким чином запроваджені зміни передбачають, що:

  1. Критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу від 04.12.2025 можуть приймати на роботу працівників без військово-облікового документа, установлюючи для них випробувальний строк до 45 днів. Водночас можливості бронювати таких співробітників тимчасово немає: уряд лише 08.12.2025 оновив норми Порядку №76, а подання відповідних заяв у "Дії" ще не запрацювало. Тож, попри чинність закону, наразі ця норма практичного інтересу для роботодавців ОПК майже не матиме.
  2. Для всіх інших роботодавців вимога лишається незмінною — прийняття на роботу можливе лише за наявності військово-облікового документа.
  3. На підприємствах ОПК, віднесених до критично важливих, максимальний строк випробування для всіх військовозобов’язаних становить 45 днів, незалежно від того, чи є їхні документи повністю коректними. Загальні норми КЗпП про випробувальний термін 1–6 місяців у цьому випадку не застосовуються.

Крім того, звільнення працівника через невчасне оновлення військово-облікового документа є правом, а не обов’язком роботодавця. Керівник критично важливого підприємства ОПК може прийняти таке рішення, але не зобов’язаний робити це автоматично, якщо працівник не впорядкував документи в межах строку бронювання.

Коли запрацюють та скільки діятимуть нові правила

Нововведення набирають чинності з дати офіційного опублікування постанови. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям швидко перейти на оновлений механізм і захищати працівників.

Бронювати працівників за прискореною процедурою, як уточнюється на Урядовому порталі, критично важливі підприємства зможуть до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила.

Раніше ми писали, як підприємства можуть підвищити базовий ліміт бронювання військовозобов’язаних працівників на понад 50%.

Також дізнавайтеся, чи можуть мобілізувати заброньованого працівника під час відпустки.

робота бізнес мобілізація бронювання економічне бронювання
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації