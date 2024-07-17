Реструктуризация долга за коммунальные услуги — как оформить и не потерять субсидию

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева с коммунальной задолженностью могут заключить договор реструктуризации, чтобы поэтапно платить долг и избежать штрафов. Это также позволяет сохранить назначенную субсидию.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) со ссылкой на заместительницу коммерческого директора коммунального центра "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) Юлию Петрик.

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Как оформить реструктуризацию долга

"Заключить сделку можно, обратившись в один из сервисных центров ЦКС или дистанционно на сайте. Наши специалисты помогут заключить соответствующий договор и график погашения суммы задолженности с учетом финансовой возможности потребителя", — сообщила Петрик.

Она сообщила, что за последние шесть месяцев Центр коммунальных услуг заключил 563 договора реструктуризации, из которых 344 касаются услуг горячего водоснабжения и отопления. Это вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году.

"То есть все больше граждан пользуются этим механизмом. Реструктуризация позволяет не только обезопасить потребителя от начисления штрафных санкций, но и не потерять назначенную субсидию. Поскольку потребителям, имеющим задолженность за потребленные услуги более трех месяцев и превышающим 680 грн, субсидия не начисляется", — объяснила представительница ЦКС.

Договоры заключаются на следующие услуги:

снабжение горячей водой и тепловой энергией;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

содержание зданий, сооружений и придомовых территорий;

управление многоквартирными домами;

вывоз бытовых отходов.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы, получающие жилищные субсидии и накопившие долги за коммунальные услуги, должны их погасить. В противном случае государство имеет право лишить соответствующей помощи.

Мы также писали, что в Киеве должников за жилищно-коммунальные услуги ждут штрафные санкции. Тем, кто систематически не платит за тепло- и водоснабжение, будут начисляться пеня.