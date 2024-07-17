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Борги за комуналку — хто може уникнути штрафів та як це зробити

17 липня 2024 08:18
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Реструктуризація боргу за комунальні послуги — як оформити та не втратити субсидію
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Жителі Києва з комунальною заборгованістю можуть укласти договір реструктуризації, щоб поетапно сплачувати борг і уникнути штрафів. Це також дозволяє зберегти призначену субсидію.

Про це повідомила пресслужба комунального підприємства "Київтеплоенерго" (КТЕ) з посиланням на заступницю комерційного директора комунального центру "Центр комунального сервісу" (ЦКС) Юлію Петрик.

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Як оформити реструктуризацію боргу

"Укласти угоду можна, звернувшись до одного із сервісних центрів ЦКС або дистанційно на сайті. Наші фахівці допоможуть укласти відповідний договір і графік погашення суми заборгованості з урахуванням фінансової можливості споживача", — повідомила Петрик.

Вона повідомила, що за останні шість місяців Центр комунальних послуг уклав 563 договори реструктуризації, з яких 344 стосуються послуг гарячого водопостачання та опалення. Це вдвічі більше, ніж за той самий період минулого року.

"Тобто все більше громадян користуються цим механізмом. Реструктуризація дає змогу не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію. Оскільки споживачам, які мають заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та перевищує 680 грн, субсидія не нараховується", — пояснила представниця ЦКС.

Договори укладаються на такі послуги:

  • постачання гарячої води та теплової енергії;
  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
  • управління багатоквартирними будинками;
  • вивезення побутових відходів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці, які отримують житлові субсидії і накопичили борги за комунальні послуги, мусять їх погасити. Інакше держава має право позбавити відповідної допомоги.

Ми також писали, що у Києві боржників за житлово-комунальні послуги чекають штрафні санкції. Тим, хто систематично не платить за тепло- та водопостачання, нараховуватимуть пеню.

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