Санкции против Северного потока-2 — как в Евросоюзе хотят заставить Россию к миру в Украине

Вентили на газовых трубах. Фото: УНИАН

Страны-союзники Украины готовы прибегнуть к новым ограничительным мерам против России, если Москва не согласится на предложение прекратить огонь на фронте. Так, под санкциями может оказаться консорциум, который оперирует газопроводом "Северный поток-2".

Об этом, как пишет издание Европейская правда, заявила во время брифинга главный пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Паула Пиньо.

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По словам Пиньо, о такой возможности ранее говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Она поставила вопрос о возможности введения санкций против консорциума "Северный поток-2". Поэтому, это один из вариантов", — отметила Паула Пиньо.

По мнению пресс-секретаря Еврокомиссии, введение санкций против всех, кто входит в состав консорциума — это сигнал о том, что, "возможно, даже не стоит рассматривать возможность инвестировать в этот проект".

Какая позиция Москвы

Правительства разных стран пригрозили России новыми санкциями в случае, если Москва не согласится на "полное и безоговорочное" перемирие в Украине. В Кремле в понедельник, 12 мая отреагировали на призывы европейских лидеров.

"До этого предупреждения мы уже слышали позавчерашние предостережения, также сформулированные достаточно категорично. Но этот язык ультиматумов неприемлем для России, он не уместен. Вы не можете обращаться к России с таким языком", — сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, 11 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным. Встреча между ними может состояться в Турции.

Также глава государства ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. Зеленский отметил, что Украина не получала официального предложения по этому поводу.

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