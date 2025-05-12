Санкції проти Північного потоку-2 — як в Євросоюзі хочуть змусити Росію до миру в Україні

Вентилі на газових трубах. Фото: УНІАН

Країни-союзниці України готові вдатися до нових обмежувальних заходів проти Росії, якщо Москва не пристане на пропозицію припинити вогонь на фронті. Так, під санкціями може опинитися консорціум, який оперує газопроводом "Північний потік-2".

Про це, як пише видання Європейська правда, заявила під час брифінгу головна речниця Європейської комісії (ЄК) Паула Піньо.

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За словами Піньо, про таку можливість раніше говорила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Вона поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Отже, це один з варіантів", — зауважила Паула Піньо.

На думку речниці Єврокомісії, введення санкцій проти всіх, хто є у складі консорціуму — це сигнал про те, що, "можливо, навіть не варто розглядати можливість інвестування у цей проєкт".

Яка позиція Москви

Уряди різних країн пригрозили Росії новими санкціями у разі, якщо Москва не погодиться на "повне та беззастережне" перемир’я в Україні. В Кремлі у понеділок, 12 травня відреагували на заклики європейських лідерів.

"До цього попередження ми вже чули позавчорашні застереження, також сформульовані досить категорично. Але ця мова ультиматумів неприйнятна для Росії, вона не доречна. Ви не можете звертатися до Росії з такою мовою", — сказав речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 11 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів з Володимиром Путіним. Зустріч між ними може відбутися у Туреччині.

Також глава держави відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. Зеленський зауважив, що Україна не отримувала офіційної пропозиції щодо цього.

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