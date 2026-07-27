К Нацкешбеку присоединились новые банки: как получить до 3000 грн

Женщина с ребенком на руках смотрит в телефон, Национальный кэшбэк. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

За последние два месяца к программе "Национальный кэшбэк" присоединилось почти полмиллиона украинцев. Общее количество участников превысило отметку в 5 миллионов человек. Отныне получать компенсацию за покупку украинских товаров можно еще через два банка — Alliance Bank и KredoBank. Это делает участие в программе более удобным для жителей всех регионов Украины. Теперь большинство граждан может использовать карты тех банков, которыми они уже привыкли пользоваться ежедневно.

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины, передает Новини.LIVE.

Как накапливать и сколько можно получить

За покупку товаров украинского производства покупателям начисляют от 5% до 15% кэшбэка. Проверить конкретный процент по товару можно на официальной странице программы или с помощью сканера штрих-кодов прямо в приложении "Дія".

Максимальная сумма кэшбэка составляет 3000 гривен в месяц. Накопленные средства можно направить на:

оплату коммунальных услуг;

почтовые услуги;

лекарства;

книги;

украинские продукты;

пожертвования для ВСУ.

Список магазинов, где можно расплатиться кэшбэком за продукты, доступен на портале "Сделано в Украине".

Успейте использовать средства

Министерство обращает внимание пользователей на сроки использования накоплений. Средства, начисленные за покупку топлива и выплаты по программе "Зимняя поддержка", имеют четко определенный срок действия. Все эти накопленные остатки необходимо использовать до 31 июля 2026 года включительно.

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Если пользователь не потратит эти деньги до указанной даты, неиспользованный остаток будет автоматически аннулирован и возвращен в государственный бюджет. При этом сама программа "Национальный кэшбэк" продолжит функционировать в обычном ежемесячном режиме.

Как подключиться к программе

Откройте специальную карту для выплат в одном из 22 банков-партнеров. Выбрать карты, которыми вы обычно расплачиваетесь в магазинах, и дать банку разрешение на передачу данных о транзакциях. В приложении «Дия» в разделе "Национальный кэшбэк" указать карту для зачисления средств. Оплачивать ежедневные покупки оформленной картой.

Также Новини.LIVE сообщали, как воспользоваться Национальным кэшбэком при оплате коммунальных услуг. Нафтогаз напоминает, что оплату необходимо успеть произвести до конца июля.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, за оплату каких услуг Приватбанк может начислить до 5000 гривен кэшбэка. Финансовое учреждение сообщает, что проводит розыгрыш возврата кэшбэка до 15 октября 2026 года.