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Около 700 тыс. производств — как изменилась ситуация с долгами за коммуналку

31 июля 2024 10:17
Ксения Симонова - Редактор
Долги за услуги ЖКХ растут — ТОП-3 региона с наихудшей ситуацией
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы за время полномасштабной войны существенно накопили долгов за жилищно-коммунальные услуги. По данным Единого реестра должников, их увеличилось на треть.

Об этом сообщают аналитики Opendatabot.

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Ухудшение ситуации с долгами за коммуналку

Как отмечается, сейчас насчитывается 701 тыс. производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. За время войны количество возросло на 37%.

Для сравнения, по состоянию на февраль 2022 года в реестре насчитывалось около 512 тыс. производств в связи с неуплатой коммуналки, в конце 2023-го — 659,6 тыс. долгов. В то же время, только за последние шесть месяцев количество выросло на 6,3%.

 

долги за коммунальные услуги
Графика. Источник: Opendatabot

Регионы, где больше всего должников

Больше всего должников за услуги ЖКХ сосредоточено в трех областях:

  • Днепропетровская — более 100 тыс. производств (14,3%);
  • Харьковская — 94,8 тыс. производств;
  • Донецкая область — 79,7 тыс. производств.

 

борги за комунальні послуги
Графика. Источник: Opendatabot

При этом хуже всего граждане платят за отопление — доля в 36,9% от всех долгов или 258,8 тысячи. Также плохой расчет за водоснабжение — доля в 18,6% или 130,2 тысячи. На третьем месте — долги за электроэнергию с долей в 67,9 тысячи или 9,7%.

Другие долги за коммунальные услуги:

  • жилищное обслуживание — 67,1 тысячи (9,6%);
  • газоснабжение — 59,7 тысячи (8,5%);
  • вывоз мусора — 7,6 тысячи (1,1%).

Также аналитики добавляют, что в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Речь идет о 109 тысячах долгов.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Также мы писали, что с 1 августа 2024 года украинцам автоматически пересчитают субсидии на неотапливаемый сезон из-за повышения тарифов на электроэнергию. Некоторым категориям граждан необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии.

коммунальные услуги суд ЖКХ электроэнергия долги газ

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