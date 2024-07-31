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Близько 700 тис. проваджень — як змінилась ситуація з боргами за комуналку

31 липня 2024 10:17
Ксенія Симонова - Редактор
Борги за послуги ЖКГ зростають — ТОП-3 регіони з найгіршою ситуацією
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці за час повномасштабної війни суттєво накопичили боргів за житлово-комунальні послуги. За даними Єдиного реєстру боржників, їх побільшало на третину.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

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Погіршення ситуації з боргами за комуналку

Як зазначається, зараз налічується 701 тис. проваджень щодо стягнення заборгованості за послуги ЖКГ. За час війни кількість зросла на 37%.

Для порівняння, станом на лютий 2022 року у реєстрі налічувалося близько 512 тис. проваджень у зв'язку з несплатою комуналки, наприкінці 2023-го — 659,6 тис. боргів. Водночас, лише за останні шість місяців кількість зросла на 6,3%.

 

борги за комунальні послуги
Графіка. Джерело: Opendatabot

Регіони, де найбільше боржників

Найбільше боржників за послуги ЖКГ зосереджено у трьох областях:

  • Дніпропетровська — понад 100 тис. проваджень (14,3%);
  • Харківська — 94,8 тис. проваджень;
  • Донецька область — 79,7 тис. проваджень.

 

борги за комунальні послуги
Графіка. Джерело: Opendatabot

При цьому найгірше громадяни платять за опалення — частка у 36,9% від усіх боргів або 258,8 тисячі. Також поганий розрахунок за водопостачання — частка у 18,6% або 130,2 тисячі. На третьому місці — борги за електроенергію з часткою у 67,9 тисячі або 9,7%.

Інші борги за комунальні послуги:

  • житлове обслуговування — 67,1 тисячі (9,6%);
  • газопостачання — 59,7 тисячі (8,5%);
  • вивіз сміття — 7,6 тисячі (1,1%).

Також аналітики додають, що у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Йдеться про 109 тисяч боргів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Також ми писали, що з 1 серпня 2024 року українцям автоматично перерахують субсидії на неопалювальний сезон через підвищення тарифів на електроенергію. Деяким категоріям громадян необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду (ПФУ) з новою заявою та декларацією про доходи для отримання субсидії.

комунальні послуги суд ЖКГ електроенергія борги газ

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