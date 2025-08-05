В Украине введут европейский механизм компенсации инвестиций — что известно

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют ввести европейскую систему компенсации промышленных инвестиций через налоги. В Верховной Раде зарегистрировали два соответствующих законопроекта, авторами которых являются Даниил Гетманцев, Дмитрий Кисилевский, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Наталуха и 55 народных депутатов Украины из разных фракций и групп

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 5 августа 2025 года состоялось заседание рабочей группы по обсуждению проектов законов:

№13414 — о внесении изменений в пункт 4 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно компенсации инвестиций через налоги;

№13415 — о внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно компенсации инвестиций через налоги.

Указанные законопроекты направлены на внедрение в Украине механизма компенсации инвестиций через налоги.

"Ситуация с инвестированием в Украине, к сожалению, ухудшается. Мы понимаем, что в первую очередь это связано с войной. И ожидать стремительного роста инвестиций не стоит", — отметил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он добавил, что падение инвестиций в 3,5 раза только за I полугодие 2025 года является очень тревожным сигналом и признаком негативной тенденции по привлечению инвестиций в Украину. И это несмотря на то, что достаточное количество инструментов стимулирования инвестиций на сегодня уже существует. В частности речь идет об инвестиционных парках, инвестнянях, шахтерских городках и т.д., которые призваны стимулировать отрасли, создающие добавленную стоимость.

Что предусматривают новые законопроекты

Заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский во время заседания рабочей группы рассказал, что новые законопроекты должны ввести механизм, который давно и успешно работает в Европейском Союзе и способствует инвестициям в строительство новых заводов.

"Общаясь с украинскими предпринимателями, которые свои бизнесы релокировали как можно дальше от фронта, я много раз слышал такую историю, что когда ты приезжаешь в Евросоюз и вкладываешь условно 3 млн гривен в предприятие нового завода, тебе возвращают половину, а то и 70% вложенных инвестиций через налоги, которые будет платить это предприятие", — пояснил он.

Кисилевский добавил, что этот механизм содержится в Евродирективе о госпомощи и предусматривает возможность компенсации капитальных инвестиций через налоги как способ поддержки экономики в тех регионах, которые нуждаются в экономическом развитии.

"Очевидно, что Украина является таким регионом со значительно худшими обстоятельствами, чем в странах Евросоюза. Этими законопроектами мы фактически имплементируем положения Евродирективы в украинское законодательство", — отметил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития.

Даниил Гетманцев пояснил, что изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы предлагается ввести модель компенсации инвестиций через налоги, что будет побуждать бизнес отходить от сырьевой модели, инвестируя в развитие инфраструктуры для переработки.

Предполагается, что инвесторы в сфере перерабатывающей промышленности получат льготные условия налогообложения на 10 лет (2026-2035).

Какие льготы будут предоставлять инвесторам

Для получения льгот инвестор должен разработать и реализовать инвестиционный проект в сфере перерабатывающей промышленности:

суть проекта — строительство, модернизация, техническое и/или технологическое переоснащение объектов инвестирования в сфере перерабатывающей промышленности, приобретение оборудования или земельных участков для реализации проекта;

размер инвестиций — от 100 тыс. евро до 50 млн евро;

срок реализации — до 3 лет.

Предельный объем налоговых и таможенных льгот, которые могут быть получены инвестором, определяется в зависимости от объема фактического осуществления инвестиций и составляет:

для проектов с размером инвестиций от 100 тыс. евро до 1 млн евро — 70% инвестиций;

для проектов с размером инвестиций от 1 млн евро до 20 млн евро — 50% инвестиций;

для проектов с размером инвестиций от 20 млн евро до 50 млн евро — 30% инвестиций.

Налоговые и таможенные льготы, которые могут быть получены в этих пределах:

освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий при условии, что 90% дохода поступает от продажи собственной продукции, являющейся результатом переработки;

освобождение от обложения НДС и ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования) и комплектующих изделий к нему, ввозимых исключительно для реализации инвестиционного проекта в сфере перерабатывающей промышленности;

органы местного самоуправления будут предоставлять льготы по земельному налогу и арендной плате за земли государственной и коммунальной собственности.

"Это будет касаться инвестиций в том числе действующих предприятий. Это то, чего у нас нет ни в одном действующем механизме", — подчеркнул Кисилевский.

Он убежден, что компенсация инвестиций через налоги будет способствовать инвестициям в перерабатывающую промышленность.

Как говорится в законопроектах, даже при пессимистическом сценарии это позволит привлечь около 3 млрд долларов инвестиций в год с преобладанием капиталовложений в отрасль производства пищевых продуктов и напитков.

Что говорят в Министерстве финансов

Заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей отметила, что Министерство финансов также поддерживает инициативу, которая будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, в целом. Ведь, по ее словам, это действительно тот путь, которым наша страна должна двигаться, и который поможет развить другие отрасли и повысить глубину переработки сырья.

"Этот законопроект очень выгодно отличается от многих других, даже уже действующих режимов и по сути предлагает компенсаторный механизм предоставления льготы, когда сначала инвестиция, а затем компенсация, когда будет создан актив, который заработает. Такой подход действительно соответствует лучшим европейским практикам", — отметила она.

В то же время заместитель министра финансов добавила, что реализовать такой подход будет сложно.

"Что касается технической стороны вопроса, нам кажется, что не нужно перегружать Налоговый кодекс вопросами реализации самого этого льготного режима. То есть, каким образом создается реестр, каким образом отбираются предприятия в этот реестр, как он проверяется, как мониторится соответствие субъектов, которые в него внесены и т.д.", — подчеркнула она.

Эта задача, по мнению Светланы Воробей, должна быть предметом другого специального законодательства, потому что не только налоговые льготы являются движущей силой в развитии перерабатывающей промышленности. Ведь есть вопросы и по присоединению к электросетям, выделению земли под строительство, кредитованию и многие другие.

"Налоговый кодекс регулирует налоговые взаимоотношения и не должен касаться хозяйственных вопросов", — резюмировала заместитель министра финансов.

Позволит ли МВФ реализовать инициативу

Светлана Воробей, отметила, что Украина имеет общие обязательства, указанные в меморандуме МВФ, относительно нерасширения налоговых льгот.

"Наши взаимоотношения по этому законопроекту с МВФ складываются не очень просто. Мы отрабатывали его с экспертами фонда, и при том, что все их замечания учтены, МВФ не готов поддерживать официально этот законопроект, поскольку он формально приводит к внедрению нового льготного режима", — сообщила она.

По словам Воробей, Министерство финансов будет искать компромисс между потребностями Украины и требованиями доноров, чтобы создать в Украине благоприятные условия для развития перерабатывающей промышленности.

Заместитель министра финансов также добавила, что нулевая ставка налога на прибыль, которая предусмотрена инициативой, не воспринимается ни экспертами Евросоюза, ни экспертами МВФ. Поэтому Министерство финансов предлагает рассмотреть вариант с уменьшением сумм к уплате, но не нулевую ставку.

Что касается НДС, то Воробей объяснила, что это не является прямой потерей. Ведь это больше кредитование отрасли или предприятия-налогоплательщика, потому что при выходе на производственную мощность, которая будет создаваться путем инвестиций, НДС будет уплачиваться со стоимости произведенной продукции или оказанных услуг. И таким образом бюджет получит свой налог на добавленную стоимость.

"Учитывая то, что законопроект предусматривает предельные объемы предоставления льготы и прямую зависимость от реализации инвестиционного проекта, то можно говорить о предоставлении такой формы отсрочки уплаты НДС", — резюмировала заместитель министра финансов.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины поддержали законопроекты.

"Очень дельная инициатива. У нас есть много компаний, которые готовы инвестировать, и предварительно мы точно понимаем, что введение этого механизма позволит нам принять это решение об инвестировании именно в Украине и сейчас, а не переносить эти инвестиции в соседние страны", — добавили в ведомстве.

Напоследок Федерация работодателей от имени 8 000 промышленных компаний обратилась к народным депутатам, Министерству финансов, Министерству экономики и правительству Украины с просьбой как можно скорее поддержать эту инициативу и реализовать ее. Ведь, уверены в ведомстве, это станет главным инструментом для всех компаний, которые покупают оборудование и инвестируют в перерабатывающую промышленность.

Ранее мы писали, почему инвесторы не пришли в Украину.

Также узнавайте, что будет тормозить бизнес в Украине.