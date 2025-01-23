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Бизнес ожидает завершения активной фазы войны, — Свириденко

23 января 2025 14:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Свириденко назвала ожидания бизнеса от 2025 года
Глава Минэкономики Юлия Свириденко. Фото: Минэкономики
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко во время "Украинского завтрака" в Давосе в четверг, 23 января, назвала ожидания украинского бизнеса. По ее словам, предприниматели ждут завершения активной фазы войны в 2025 году.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Но в целом бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны завершится уже в этом году", — сказала Свириденко.

Но для этого инвесторам надо дать необходимые гарантии безопасности с практической реализацией. Речь идет о санкциях, которые должны быть введены на месте и они должны быть усилены, а потом уже можно обсуждать мирное соглашение.

Отметим, что главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Ранее во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе сенатор Джони Эрнст заявила, что США хочет видеть победу Украины в войне.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, партнеры обязаны оказывать помощь Украине, потому что это обойдется дешевле, чем восстановление НАТО в случае ее проигрыша.

Давос Юлия Свириденко экономика бизнес предприниматели война в Украине

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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