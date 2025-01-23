Свириденко назвала очікування бізнесу від 2025 року

Бізнес очікує на завершення активної фази війни, — Свириденко
Голова Міністерства економіки України Юлія Свириденко під час "Українського сніданку" у Давосі у четвер, 23 січня, назвала очікування українського бізнесу. За її словами, підприємці чекають на завершення активної фази війни у 2025 році.
Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Завершення гарячої фази війни
"Але загалом бізнес налаштований дуже оптимістично й очікує, що активна фаза війни завершиться вже цього року", — сказала Свириденко.
Але для цього інвесторам треба дати необхідні гарантії безпеки з практичною реалізацією. Мова йде про санкції, які повинні бути введені на місці та вони мають бути посилені, а потім вже можна обговорювати мирну угоду.
Зазначимо, що головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.
Раніше під час виступу на "Українському сніданку" в Давосі сенаторка Джоні Ернст заявила, що США хоче бачити перемогу України у війні.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, партнери зобов'язані надавати допомогу Україні, бо це обійдеться дешевше, аніж відновлення НАТО у випадку її програшу.
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