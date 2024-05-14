Беженцы в Нидерландах — для украинцев ужесточат требования в 2024 году

Украинские беженцы за границей. Фото: Reuters

В Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев. Изменения коснутся трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.

Об этом говорится в материале издания hilversumsnieuws.nl.

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Как отмечает издание, трудоустроенных украинских граждан намерены обязать оплачивать проживание в муниципальных приютах.

По словам госсекретаря по делам беженцев Эрика ван дер Бурга, он выступил с инициативой введения обязательных взносов от граждан Украины, проживающих в местах приема беженцев и имеющих при этом доход.

В правительстве уже продолжаются обсуждения и выработки соответствующих норм для муниципалитетов. Ожидается, что их могут начать применять до конца 2024 года. Известно, что вскоре украинцы смогут вносить взносы в муниципалитет Гильверсюм, однако пока исключительно на добровольной основе.

Пока взносы будут добровольные, их никто не будет проверять, поэтому не будет и последствий за неуплату. Перемещенных лиц проинформируют о соответствующем решении письмом и дадут возможность уплатить взнос, соответствующий их бюджету.

"Мы хотим ознакомить жителей пунктов приема со стоимостью их пребывания и сохранить поддержку приема украинцев", — говорится в заявлении чиновника.

Ранее в Нидерландах депутаты парламента от партии "Фермерско-гражданское движение" выступили с предложением возвращать украинских беженцев на родину в относительно безопасные места.

Также выдвинули идею, чтобы украинцы, которые нашли работу в этой стране, платили за аренду жилья и медицинское обслуживание.

Работа и денежная помощь для украинцев

В настоящее время в Нидерландах пользуются защитой около 100 тыс. украинских беженцев. По информации национального статистического агентства CBS, около половины украинцев в Нидерландах работают, большинство из них заняты в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Взрослым и детям оказывают месячную помощь, состоящую из:

пособия на одежду и личные расходы;

пособия на питание. Тем гражданам, которые не получают питание в муниципальном центре приема, оказывают пособие на еду самостоятельно. Меньшие семьи получают больше на человека, чем большие семьи.

Суточная помощь для беженцев, имеющих доход от работы или льготы, не предусмотрена. Так, если беженец от 18 лет устраивается на оплачиваемую работу, выплату суточных прекращают для всех членов семьи.

На одного гражданина платят:

надбавку на одежду — 60,7 евро;

помощь на питание — 242,5 евро;

дополнительную надбавку — 80,9 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, в Швейцарии представили проект плана возвращения украинцев, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на такие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

Ранее мы писали, что в 2024 году большинство украинских граждан, работающих в Польше, получают ежемесячно не больше 5 тысяч злотых (48,3 тыс. гривен). Беженцам приходится ущемлять финансовые расходы.