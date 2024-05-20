Беженцы в Словакии — украинцы получат новую денежную помощь

Беженцам в Словакии выплатят новую помощь — кто получит
Украинским беженцам в Словакии выплатят новую материальную помощь от УВКБ ООН. Выплаты получат особо уязвимые категории граждан.
Об этом говорится на сайте организации.
Помощь от ООН в Словакии
Как отмечается, поддержку беженцам в Словакии окажут УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. В частности, ее получат лица, ищущие убежища и лица без гражданства.
Выплаты будут предоставлены лицам, которые также относятся к особо уязвимым категориям. А именно:
- граждане приехали в страну после 1 января 2024 года, не нашли постоянной работы, дохода или размер дохода ниже прожиточного минимума в стране (268 евро в месяц);
- нет поддержки от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи;
- категории уязвимости: одинокие родители, лица, которые ухаживают за двумя и более детьми, семья из трех и более детей, в семье есть ребенок, менее трех лет, у ребенка есть инвалидность, гражданам более 60 лет, лица имеют серьезную болезнь.
Как оформить помощь беженцам
Граждане Украины должны предоставить пакет документов, в частности:
- документы об инвалидности;
- медицинские справки;
- письмо об отказе в помощи от Úrad práce;
- дополнительную оценку уязвимости специалистами УВКБ ООН для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми болезнями.
Также нужно иметь при себе:
- удостоверение личности;
- номер регистрации;
- словацкий номер телефона;
- банковские реквизиты.
Украинцы смогут записаться на собеседование, позвонив по телефону:
- по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера);
- бесплатного стационарного телефона: +421 2 22 11 56 50.
После этого заявителю будет отправлено сообщение с датой и местом собеседования. Решение о предоставлении помощи должно быть принято в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечислят на банковские счета или через Western Union.
Размер помощи будет индивидуальным исходя из количества членов семьи, возраста и особенностей категории уязвимости.
Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.
Что еще стоит знать
Напомним, Ирландия приняла решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, находящихся в местах, финансируемых государством, и в центрах для новых прибывших. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.
Мы также писали, что парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они предусматривают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.
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