Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Беженцам в Словакии выплатят новую помощь — кто получит arrow

Беженцам в Словакии выплатят новую помощь — кто получит

20 мая 2024 09:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Словакии — украинцы получат новую денежную помощь
Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским беженцам в Словакии выплатят новую материальную помощь от УВКБ ООН. Выплаты получат особо уязвимые категории граждан.

Об этом говорится на сайте организации.

Читайте также:

Помощь от ООН в Словакии

Как отмечается, поддержку беженцам в Словакии окажут УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. В частности, ее получат лица, ищущие убежища и лица без гражданства.

Выплаты будут предоставлены лицам, которые также относятся к особо уязвимым категориям. А именно:

  • граждане приехали в страну после 1 января 2024 года, не нашли постоянной работы, дохода или размер дохода ниже прожиточного минимума в стране (268 евро в месяц);
  • нет поддержки от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи;
  • категории уязвимости: одинокие родители, лица, которые ухаживают за двумя и более детьми, семья из трех и более детей, в семье есть ребенок, менее трех лет, у ребенка есть инвалидность, гражданам более 60 лет, лица имеют серьезную болезнь.

Как оформить помощь беженцам

Граждане Украины должны предоставить пакет документов, в частности:

  • документы об инвалидности;
  • медицинские справки;
  • письмо об отказе в помощи от Úrad práce;
  • дополнительную оценку уязвимости специалистами УВКБ ООН для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми болезнями.

Также нужно иметь при себе:

  • удостоверение личности;
  • номер регистрации;
  • словацкий номер телефона;
  • банковские реквизиты.

Украинцы смогут записаться на собеседование, позвонив по телефону:

  • по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера);
  • бесплатного стационарного телефона: +421 2 22 11 56 50.

После этого заявителю будет отправлено сообщение с датой и местом собеседования. Решение о предоставлении помощи должно быть принято в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечислят на банковские счета или через Western Union.

Размер помощи будет индивидуальным исходя из количества членов семьи, возраста и особенностей категории уязвимости.

Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.

Что еще стоит знать

Напомним, Ирландия приняла решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, находящихся в местах, финансируемых государством, и в центрах для новых прибывших. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.

Мы также писали, что парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они предусматривают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

выплаты
украинцы
Словакия
деньги
беженцы
материальная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом