Беженцы в Словакии — украинцы получат новую денежную помощь

Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским беженцам в Словакии выплатят новую материальную помощь от УВКБ ООН. Выплаты получат особо уязвимые категории граждан.

Об этом говорится на сайте организации.

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Как отмечается, поддержку беженцам в Словакии окажут УВКБ ООН и ЮНИСЕФ. В частности, ее получат лица, ищущие убежища и лица без гражданства.

Выплаты будут предоставлены лицам, которые также относятся к особо уязвимым категориям. А именно:

граждане приехали в страну после 1 января 2024 года, не нашли постоянной работы, дохода или размер дохода ниже прожиточного минимума в стране (268 евро в месяц);

нет поддержки от Словацкого управления труда, социальных дел и семьи;

категории уязвимости: одинокие родители, лица, которые ухаживают за двумя и более детьми, семья из трех и более детей, в семье есть ребенок, менее трех лет, у ребенка есть инвалидность, гражданам более 60 лет, лица имеют серьезную болезнь.

Как оформить помощь беженцам

Граждане Украины должны предоставить пакет документов, в частности:

документы об инвалидности;

медицинские справки;

письмо об отказе в помощи от Úrad práce;

дополнительную оценку уязвимости специалистами УВКБ ООН для пожилых людей, инвалидов без детей и лиц с тяжелыми болезнями.

Также нужно иметь при себе:

удостоверение личности;

номер регистрации;

словацкий номер телефона;

банковские реквизиты.

Украинцы смогут записаться на собеседование, позвонив по телефону:

по бесплатной линии: 0800 22 12 30 (звонки со словацкого телефонного номера);

бесплатного стационарного телефона: +421 2 22 11 56 50.

После этого заявителю будет отправлено сообщение с датой и местом собеседования. Решение о предоставлении помощи должно быть принято в течение четырех недель после собеседования. Деньги перечислят на банковские счета или через Western Union.

Размер помощи будет индивидуальным исходя из количества членов семьи, возраста и особенностей категории уязвимости.

Актуальную информацию можно отслеживать в Telegram-канале УВКБ ООН в Словакии.

Что еще стоит знать

Напомним, Ирландия приняла решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, находящихся в местах, финансируемых государством, и в центрах для новых прибывших. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.

Мы также писали, что парламент Польши 15 мая принял поправки в закон о помощи гражданам Украины. Они предусматривают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.