Біженці у Словаччині — українці отримають нову грошову допомогу

Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським біженцям у Словаччині виплатять нову матеріальну допомогу від УВКБ ООН. Виплати отримають особливо вразливі категорії громадян.

Про це йдеться на сайті організації.

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Допомога від ООН у Словаччині

Як зазначається, підтримку біженцям у Словаччині нададуть УВКБ ООН та ЮНІСЕФ. Зокрема, її отримають особи, які шукають притулку, та особи без громадянства.

Виплати нададуть особам, які також належать до особливо вразливих категорій. А саме:

громадяни приїхали в країну після 1 січня 2024 року, не знайшли постійної роботи, доходу або розмір доходу нижчий за прожитковий мінімум в країні (268 євро на місяць);

не мають підтримки від Словацького управління праці, соціальних справ та родини;

категорії вразливості: самотні батьки, особи, які доглядають двох і більше дітей, родина з трьох і більше дітей, у родині є дитина, якій менше трьох років, у дитини є інвалідність, громадянам більше 60 років, особи мають серйозну хворобу.

Як оформити допомогу біженцям

Громадяни України повинні надати пакет документів, зокрема:

документи про інвалідність;

медичні довідки;

лист про відмову у допомозі від Úrad práce;

додаткову оцінку вразливості фахівцями УВКБ ООН для людей похилого віку, інвалідів без дітей та осіб з тяжкими хворобами.

Також треба мати при собі:

посвідчення особи;

номер реєстрації;

словацький номер телефону;

банківські реквізити.

Українці зможуть записатися на співбесіду, зателефонувавши:

за безплатною лінією: 0800 22 12 30 (дзвінки зі словацького телефонного номера);

безкоштовного стаціонарного телефона: +421 2 22 11 56 50.

Після цього заявнику надішлють повідомлення із датою та місцем співбесіди. Рішення про надання допомоги мають ухвалити упродовж чотирьох тижнів після співбесіди. Гроші перерахують на банківські рахунки чи через Western Union.

Розмір допомоги буде індивідуальним, виходячи з кількості членів родини, віку та особливостей категорії вразливості.

Актуальну інформацію можна відстежувати у Telegram-каналі УВКБ ООН у Словаччині.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ірландія ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для новоприбулих. Відомо, що виплати зменшать у понад п'ять разів.

Ми також писали, що парламент Польщі 15 травня ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.