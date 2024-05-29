Помощь в Чехии — какие будут правила для украинцев с 1 сентября

Граждане в чешском городе. Фото: Profimedia

Власти Чехии планируют изменить правила для украинских беженцев с 1 сентября 2024 года. Они будут касаться права на государственное гуманитарное жилье.

Об этом пишет издание Proukrainu.blesk.cz.

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Ожидается, что осенью этого года государственное жилье для украинских беженцев в Чехии начнут предоставлять на срок до 90 дней. В то же время, соответствующие изменения не коснутся граждан, относящихся к категории уязвимых.

По новым правилам, если человек по состоянию на 1 сентября 2024 года превысит вышеуказанный срок с момента получения права на первую временную защиту, то его просто выселят.

В связи с этим украинцам посоветовали не откладывать поиск жилья, а заняться поиском нового арендованного или договориться с общежитием об оплате за проживание.

Как рассказали в МВД Чехии, уязвимым лицам с особыми потребностями, которые не способны самостоятельно обеспечить новое жилье, предоставят компенсационные и поддерживающие средства социальной поддержки.

Проживание граждан с временной защитой поддерживают следующими способами:

путем предоставления материальной помощи;

благодаря увеличению суммы выплат на жилье для уязвимых категорий лиц: в зарегистрированном жилье — 6 тыс. крон (243 евро) на одного человека и 4,8 тыс. крон (194 евро) в незарегистрированном жилье;

путем оказания чрезвычайной неотложной помощи в результате чрезвычайного происшествия, как потеря или угроза потери жилья, в размере до 20 прожиточных минимумов.

Условия в Чехии для беженцев. Фото: facebook.com/oampMV

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше рассказали о потенциальном введении ограничений на льготы для военнообязанных украинских граждан, избегающих мобилизации, которые находятся за границей. Однако там заявляют, что такие меры должны быть приняты на общеевропейском уровне.

Также мы писали, что глава Министерства внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста. По его словам, около 200 из 980 тысяч находящихся в Германии беженцев из Украины могли бы защищать свою родину.