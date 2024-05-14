Помощь беженцам — украинцам в Польше выплатят новую помощь

Польская валюта в руках. Фото: Freepik

Украинским беженцам в Польше доступна новая помощь от Фонда Habitat Poland. По программе "Шаг Домой" (Krok do Domu) граждане, которые испытывают трудности с проживанием в соседней стране, могут получить средства на аренду жилья.

Об этом сообщает Poland-consult.

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Детали программы "Шаг Домой"

В рамках проекта от Фонда Habitat Poland предполагается предоставление украинцам помощи в аренде жилья. Решения принимаются индивидуально в каждом случае в разных воеводствах Польши. В целом оказывается поддержка:

в поиске жилья;

оформлении документов;

в оплате.

Программа действует на территории всей Польши, имеет определенные условия использования помощи и четкие критерии для участия желающих:

требование арендовать жилье не менее 12 месяцев;

документальное подтверждение пересечения государственной границы после 24 февраля 2022 года;

законное пребывание в Польше;

доход домохозяйства до 3 тыс. — 4,5 тыс. злотых в зависимости от воеводства;

угроза потерять жилье.

Как подать заявку на новую помощь

Как отмечается, коммуникация с участниками программы осуществляется дистанционно: в телефонном режиме или по электронной почте. Помощь оказывают исключительно при предоставлении документов для последующей верификации.

Чтобы подать заявку и стать участником программы, нужно внести о себе личную информацию в специальную анкету. Это нужно сделать не раньше, чем за 31 день до запланированного дня начала аренды. Срок ожидания верификации заявок — до семи дней. В целом, он зависит от количества заявок, которые принимают уже сейчас.

Поддержка Habitat Poland предоставляется бесплатно, однако участникам необходимо будет возместить часть расходов на аренду жилья. Так, Фонд финансирует часть суммы за квартиру, тогда как остаток должен оплатить непосредственно арендатор.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским гражданам в Швеции намерены упростить некоторые правила. Правительство страны подало предложение об ускорении регистрации и получении номеров социального страхования.

Также мы писали, что с июня этого года для внутренне перемещенных лиц может стать доступен новый вид государственной помощи. Речь идет о предоставлении субсидии на аренду жилья.