Допомога біженцям — українцям у Польщі виплатять нову допомогу

Польська валюта у руках. Фото: Freepik

Українським біженцям у Польщі доступна нова допомога від Фонду Habitat Poland. За програмою "Крок Додому" (Krok do Domu) громадяни, які мають труднощі з проживанням у сусідній країні, можуть отримати кошти на оренду житла.

Про це повідомляє Poland-consult.

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Деталі програми "Крок Додому"

В рамках проєкту від Фонду Habitat Poland, передбачається надання українцям допомоги в оренді житла. Рішення ухвалюють індивідуально у кожному випадку у різних воєводствах Польщі. Загалом надається підтримка:

у пошуку житла;

оформленні документів;

в оплаті.

Програма діє на території всієї Польщі, має визначені умови використання допомоги та чіткі критерії для участі охочих:

вимога орендувати житло щонайменше 12 місяців;

документальне підтвердження перетину державного кордону після 24 лютого 2022 року;

законне перебування у Польщі;

дохід домогосподарства до 3 тис. — 4,5 тис. злотих залежно від воєводства;

загроза втратити житло.

Як подати заявку на нову допомогу

Як зазначається, комунікація з учасниками програми здійснюється дистанційно: у телефонному режимі чи по електронній пошті. Допомогу надають виключно за умови надання документів для подальшої верифікації.

Для того, щоб подати заявку та стати учасником програми, потрібно внести про себе особисту інформацію у спеціальну анкету. Це потрібно зробити не раніше ніж за 31 день до запланованого дня початку оренди. Термін очікування верифікації заявок — до семи днів. Загалом він залежить від кількості заявок, які приймають вже зараз.

Підтримка Habitat Poland надається безплатно, однак учасникам необхідно буде відшкодувати частину витрат за оренду житла. Так, Фонд фінансує частину суми за квартиру, тоді як залишок має сплатити безпосередньо орендар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським громадянам у Швеції мають намір спростити деякі правила. Уряд країни подав пропозицію про пришвидшення реєстрації та отримання номерів соціального страхування.

Також ми писали, що з червня цього року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може стати доступний новий вид державної допомоги. Йдеться про надання субсидії на оренду житла.