Binance может уйти с рынка: что изменится для пользователей криптовалют с июля

Криптовалютная биржа, деньги в евро. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Если вы пользуетесь криптобиржей Binance и находитесь в одной из стран Европейского Союза, то можете столкнуться с временными ограничениями. Биржа не успела получить новую лицензию, которая стала обязательной для работы в ЕС, из-за чего могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

С июля все криптобиржи, желающие работать в странах Евросоюза, должны получить специальную лицензию в соответствии с новыми правилами MiCA. Без неё компании не имеют права предоставлять услуги.

Binance планировала получить такую лицензию в Греции, но регулятор отказал компании. Теперь биржа ищет другую страну для оформления разрешения, в частности рассматривает Францию. Однако завершить процедуру до 1 июля уже не успевает.

Что будет со средствами клиентов

В Binance уверяют, что беспокоиться о своих деньгах не стоит.

Компания сообщила, что средства и криптовалюта пользователей находятся в безопасности. Однако часть функций биржи может временно не работать, пока Binance не оформит необходимую лицензию.

Сообщения об этом уже получили пользователи в Польше, Италии, Испании и Франции.

Почему компании отказали

Известно, что у регулятора возникли вопросы к системе Binance по противодействию отмыванию средств, а также к деловой репутации основателя компании.



Пока Binance решает вопрос с лицензией, другие криптобиржи уже привлекают клиентов к себе. Компании Bitpanda и OKX, имеющие разрешение на работу по правилам MiCA, призывают европейских пользователей переходить на их платформы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Revolut свернул работу в Украине из-за требований местного законодательства и невозможности получить необходимую лицензию НБУ. Компания прекратила регистрацию новых пользователей и уведомила действующих клиентов о закрытии счетов.

Также Новини.LIVE писали, что Wise блокирует счета клиентов из России и Беларуси. Чтобы и дальше пользоваться услугами, нужно подтвердить право на проживание в ЕС или Швейцарии. В компании объясняют это санкциями Евросоюза и новыми правилами безопасности.