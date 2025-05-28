Повысят ли зарплату учителям в 2025 году — в Минобразования ответили

Учительница проводит урок в школе. Фото: УНИАН

Украинские учителя могут получать большие доплаты, если правительство найдет дополнительное финансирование на почти 40 миллиардов гривен. Если деньги будут, то выплаты вырастут в 2026 году.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Выплаты учителям в 2025 году — что известно

Оксен Лисовой пояснил, что для того, чтобы у учителей были доплаты с сентября 2025 года, Кабмин уже нашел 12 млрд гривен, но этих средств все равно мало.

"Всего на выполнение статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд гривен. Безусловно, сейчас во время войны мы не находим такой суммы", — сказал он.

Министр отметил, что повысить зарплату учителям поручил правительству президент Владимир Зеленский. Кабмин уже работает над этим вопросом и предлагает:

упростить структуру зарплаты;

вывести зарплату как инструмент мотивации для профессионального роста.

"Самое дешевое предложение начинается с 40 млрд гривен дополнительного финансирования. Мы с правительством работаем над этой целью и надеюсь, что мы ее решим", - добавил Оксен Лисовой.

В Министерстве образования и науки также объяснили, что в случае, если на 2026 год ведомству выделят еще 12 млрд гривен, то сумма доплаты учителям увеличится вдвое. Если найдутся дополнительные 24 млрд гривен — сумма доплаты возрастет втрое.

Доплаты учителям - кто получает в 2025 году и о каких суммах идет речь

В рамках правительственной программы "Учительская доплата" дополнительные средства ежемесячно получают:

учителя;

педагоги в учреждениях общего среднего образования всех типов.

Так, с января по сентябрь они получают минимум по 1,3 тыс. гривен доплаты (до налогообложения — 1 тыс. гривен), а с сентября и до конца декабря им платят вдвое больше — от 2,6 тыс. гривен (до налогообложения — 2 тыс. гривен).

Доплату считают по формуле: 1,3 тыс. гривен/18*количество отработанных часов за неделю. То есть, если учитель отработает, например, 25 ч в неделю, то ему доплатят 1,8 тыс. гривен.

Напомним, что учитель I категории зарабатывал почти 14 тыс. гривен со всеми надбавками в начале 2025 года. Однако некоторые из представителей этой профессии могут получать больше.

Также напомним, что в этом году соцстандарты в Украине не претерпят изменений. Например, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. гривен.