Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Бойцы ВСУ получат помощь до 1,21 млн грн — кто в списке arrow

Бойцы ВСУ получат помощь до 1,21 млн грн — кто в списке

18 декабря 2024 09:53
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для военных — кто получит 1,21 млн грн в 2024 году
Деньги в руках. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Во время военного положения в Украине военнослужащим выплачивают единовременную денежную помощь в связи с получением травм, контузий, ранений, а также инвалидности в результате боевых действий. В 2024 году размер таких выплат достигает 1,2 млн гривен.

Об этом говорится на сайте "Забота о военнослужащем".

Читайте также:

Назначение единовременной помощи бойцам

По правилам, размеры такого пособия отличаются, ведь зависят от уровня увечья и группы инвалидности. Выплату рассчитывают, учитывая прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на начало года.

Так, в случае потери бойцом трудоспособности без установления группы инвалидности сумму пособия определят как процент от 70-кратного прожиточного минимума, предусмотренного для трудоспособных лиц (на 1 января — около 3 тыс. гривен). В частности, в случае 25% потери трудоспособности — размер пособия будет составлять 52,99 тыс. гривен.

В случае установления инвалидности размер помощи определяется на основе группы инвалидности и причин получения (защита страны/исполнения обязанностей/прохождения военной службы).

В этом году бойцы имеют право на такие размеры пособия в случае получения группы инвалидности из-за защиты Родины и исполнения обязанностей службы:

  • для первой группы инвалидности — 400-разовый прожиточный минимум (1,211 млн грн);
  • для второй группы инвалидности — 300-разовый прожиточный минимум (908,4 тыс. грн);
  • для третьей группы инвалидности — 250-разовый прожиточный минимум (757 тыс. грн).

Если инвалидность связана с прохождением военной службы:

  • для первой группы инвалидности — 120-разовый прожиточный минимум (363,36 тыс. грн);
  • для второй группы инвалидности — 90-разовый прожиточный минимум (272,52 тыс. грн);
  • для третьей группы инвалидности — 70-разовый прожиточный минимум (211,96 тыс. грн).

Как бойцам получить помощь

В частности, если военно-врачебная комиссия установит, что травму, ранение или болезнь военный получил во время "защиты Родины", то помощь окажут как при потере трудоспособности, так и в случае установления инвалидности.

Для назначения денежной помощи военный должен подать в Министерство по делам ветеранов соответствующее заявление.

Егоможно подавать как в бумажной, так и в электронной форме.

  • через портал государственных услуг "Дія";
  • через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Ранее мы писали, что военные имеют право на специальные доплаты. Дополнительные средства предоставляют при выполнении боевых или специальных задач в зоне ведения боевых действий на оккупированных территориях или территориях РФ.

Также бойцы могут претендовать на дополнительную денежную помощь на лечение серьезных болезней. Это могут быть средства для борьбы с онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом.

выплаты финансовая помощь материальная помощь военнослужащие денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:53 Бойцы ВСУ получат помощь до 1,21 млн грн — кто в списке

09:52 Держал икону — в 68 бригаде показали, как оккупант сдается в плен

09:52 Налоги 2025 — сколько нужно платить за наемных сотрудников

09:48 В ПС сообщили, сколько БПЛА сбили ночью над Украиной

09:47 Катастрофа в Черном море — РФ скрывает масштабы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

09:38 Расформирование ТЦК в Украине — военный ответил, когда это будет

09:38 В Украине с 1 января изменятся правила выезда авто за границу

09:26 Волонтеров штрафуют за передачу авто военным — детали

09:22 В Киеве суд принял решение о собственности на усадьбу Дмитриева

09:19 РФ убила мужчину на Черниговщине — фото последствий обстрела

09:53 Бойцы ВСУ получат помощь до 1,21 млн грн — кто в списке

09:52 Держал икону — в 68 бригаде показали, как оккупант сдается в плен

09:52 Налоги 2025 — сколько нужно платить за наемных сотрудников

09:48 В ПС сообщили, сколько БПЛА сбили ночью над Украиной

09:47 Катастрофа в Черном море — РФ скрывает масштабы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

09:38 Расформирование ТЦК в Украине — военный ответил, когда это будет

09:38 В Украине с 1 января изменятся правила выезда авто за границу

09:26 Волонтеров штрафуют за передачу авто военным — детали

09:22 В Киеве суд принял решение о собственности на усадьбу Дмитриева

09:19 РФ убила мужчину на Черниговщине — фото последствий обстрела

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2024
Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине