Выплаты для военных — кто получит 1,21 млн грн в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Unsplush

Во время военного положения в Украине военнослужащим выплачивают единовременную денежную помощь в связи с получением травм, контузий, ранений, а также инвалидности в результате боевых действий. В 2024 году размер таких выплат достигает 1,2 млн гривен.

Об этом говорится на сайте "Забота о военнослужащем".

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Назначение единовременной помощи бойцам

По правилам, размеры такого пособия отличаются, ведь зависят от уровня увечья и группы инвалидности. Выплату рассчитывают, учитывая прожиточный минимум для трудоспособных лиц по состоянию на начало года.

Так, в случае потери бойцом трудоспособности без установления группы инвалидности сумму пособия определят как процент от 70-кратного прожиточного минимума, предусмотренного для трудоспособных лиц (на 1 января — около 3 тыс. гривен). В частности, в случае 25% потери трудоспособности — размер пособия будет составлять 52,99 тыс. гривен.

В случае установления инвалидности размер помощи определяется на основе группы инвалидности и причин получения (защита страны/исполнения обязанностей/прохождения военной службы).

В этом году бойцы имеют право на такие размеры пособия в случае получения группы инвалидности из-за защиты Родины и исполнения обязанностей службы:

для первой группы инвалидности — 400-разовый прожиточный минимум (1,211 млн грн);

для второй группы инвалидности — 300-разовый прожиточный минимум (908,4 тыс. грн);

для третьей группы инвалидности — 250-разовый прожиточный минимум (757 тыс. грн).

Если инвалидность связана с прохождением военной службы:

для первой группы инвалидности — 120-разовый прожиточный минимум (363,36 тыс. грн);

для второй группы инвалидности — 90-разовый прожиточный минимум (272,52 тыс. грн);

для третьей группы инвалидности — 70-разовый прожиточный минимум (211,96 тыс. грн).

Как бойцам получить помощь

В частности, если военно-врачебная комиссия установит, что травму, ранение или болезнь военный получил во время "защиты Родины", то помощь окажут как при потере трудоспособности, так и в случае установления инвалидности.

Для назначения денежной помощи военный должен подать в Министерство по делам ветеранов соответствующее заявление.

Егоможно подавать как в бумажной, так и в электронной форме.

через портал государственных услуг "Дія";

через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Ранее мы писали, что военные имеют право на специальные доплаты. Дополнительные средства предоставляют при выполнении боевых или специальных задач в зоне ведения боевых действий на оккупированных территориях или территориях РФ.

Также бойцы могут претендовать на дополнительную денежную помощь на лечение серьезных болезней. Это могут быть средства для борьбы с онкологическими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом.