Виплати для військових — хто отримає 1,21 млн грн у 2024 році

Гроші у руках. Фото: Unsplush

Під час воєнного стану в Україні військовослужбовцям виплачують одноразову грошову допомогу у зв'язку з отриманням травм, контузій, поранень, а також інвалідності внаслідок бойових дій. У 2024 році розмір таких виплат сягає 1,2 млн гривень.

Про це йдеться на сайті "Турбота про військовослужбовця".

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Призначення одноразової допомоги бійцям

За правилами, розміри такої допомоги різняться, адже залежать від рівня каліцтва та групи інвалідності. Виплату розраховують, зважаючи на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на початок року.

Так, у разі втрати бійцем працездатності без встановлення групи інвалідності — суму допомоги визначать як відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму, передбаченого для працездатних осіб (на 1 січня — близько 3 тис. гривень). Зокрема, у разі 25% втрати працездатності — розмір допомоги буде становити 52,99 тис. гривень.

У разі встановлення інвалідності — розмір допомоги визначається на основі групи інвалідності та причин отримання (захист країни/виконання обов'язків/проходження військової служби).

Цьогоріч бійці мають право на такі розміри допомоги у випадку отримання групи інвалідності через захист Батьківщини та виконання обов’язків служби:

для першої групи інвалідності — 400-разовий прожитковий мінімум (1,211 млн грн);

для другої групи інвалідності — 300-разовий прожитковий мінімум (908,4 тис. грн);

для третьої групи інвалідності — 250-разовий прожитковий мінімум (757 тис. грн).

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби:

для першої групи інвалідності — 120-разовий прожитковий мінімум (363,36 тис. грн);

для другої групи інвалідності — 90-разовий прожитковий мінімум (272,52 тис. грн);

для третьої групи інвалідності — 70-разовий прожитковий мінімум (211,96 тис. грн).

Як бійцям отримати допомогу

Зокрема, якщо військово-лікарська комісія встановить, що травму, поранення чи хворобу військовий отримав під час "захисту Батьківщини", то допомогу нададуть як при втраті працездатності, так і у випадку встановлення інвалідності.

Для призначення грошової допомоги військовий має подати до Міністерства у справах ветеранів відповідну заяву.

Її можна подавати як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема, онлайн це можна зробити:

через портал державних послуг "Дія";

через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Раніше ми писали, що військові мають право на спеціальні доплати. Додаткові кошти надають за виконання бойових чи спеціальних завдань у зоні ведення бойових дій, на окупованих територіях чи територіях РФ.

Також бійці можуть претендувати на додаткову грошову допомогу на лікування серйозних хвороб. Це можуть бути кошти для боротьби з онкологічними захворюваннями, ВІЛ/СНІДом.