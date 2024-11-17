Льготы на коммунальные услуги — кто имеет 100% скидку в 2024 году

Пенсионер заполняет заявление на льготу. Фото: УНИАН

Некоторые граждане Украины могут вполне законно не платить за коммунальные услуги. Такие льготы получают пенсионеры, которые работали на определенных должностях и проживают в сельской местности.

О том, кто освобождается от оплаты коммунальных услуг, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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На 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также закупки твердого или жидкого бытового печного топлива и сжиженного газа имеют право пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие:

педагогами;

медиками или фармацевтами;

агрономами или специалистами по защите растений;

библиотекарями и сотрудниками музеев;

сотрудниками государственных и коммунальных учреждений культуры или образовательных учреждений культурной сферы.

Пенсионеры, которые ранее занимали такие должности, могут получить льготу при условии, что у них не менее трех лет соответствующего трудового стажа и на момент выхода на пенсию работали на должностях, предусматривающих право на льготы. Скидки предоставляются исключительно льготнику, поэтому его родственники не смогут получить помощь.

Какие документы нужны для оформления льготы

Льгота доступна при условии, что средний доход на одного человека в домохозяйстве за полгода не превышает установленного предела для назначения налоговой социальной льготы. В 2024 году эта сумма составляет 4 240 гривен. В перечень необходимых документов, необходимых для назначения помощи, входят:

документы, подтверждающие проживание в селе;

справка или запись в трудовой книжке, подтверждающая работу в сельской местности;

заявление на получение льгот по оплате коммунальных услуг, приобретение твердого или сжиженного топлива.

Подать заявление вместе с пакетом документов можно через сервисные центры Пенсионного фонда Украины или исполнительные органы местных советов или центры предоставления административных услуг. Дистанционно это можно сделать по почте по адресу органа Фонда или онлайн через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение или портал "Дія".

Ранее мы писали, что для поддержки граждан с низким доходом государство выплачивает субсидии. Однако некоторые могут потерять помощь из-за родственников.

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