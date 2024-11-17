Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році arrow

Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році

17 листопада 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги на комунальні послуги — хто має 100% знижку у 2024 році
Пенсіонер заповнює заяву на пільгу. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Деякі громадяни України можуть цілком законно не платити за комунальні послуги. Такі пільги мають пенсіонери, які працювали на певних посадах та проживають у сільській місцевості.

Про те, хто звільняється від сплати комунальних послуг, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Кому доступна пільга у 2024 році

На 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, а також закупівлі твердого чи рідкого побутового пічного палива та скрапленого газу, мають право пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та працювали:

  • педагогами;
  • медиками чи фармацевтами;
  • агрономами або фахівцями із захисту рослин;
  • бібліотекарями та співробітниками музеїв;
  • співробітниками державних і комунальних установ культури або освітніх закладів культурної сфери.

Пенсіонери, які раніше обіймали такі посади, можуть отримати пільгу за умови, що вони мають щонайменше три роки відповідного трудового стажу та на момент виходу на пенсію працювали на посадах, які передбачають право на пільги. Знижки надаються виключно пільговику, а тому — його родичі не зможуть отримати допомогу. 

Які документи потрібні для оформлення пільги

Пільга доступна за умови, що середній дохід на одну особу в домогосподарстві за пів року не перевищує встановленої межі для призначення податкової соціальної пільги. У 2024 році ця сума становить 4 240 гривень. До переліку необхідних документів, які потрібні для призначення допомоги, входять:

  • документи, які підтверджують проживання в селі;
  • довідка або запис в трудовій книжці, що підтверджують роботу в сільській місцевості;
  • заява на отримання пільг для оплати комунальних послуг, придбання твердого чи скрапленого палива.

Подати заяву разом із пакетом документів можна через сервісні центри Пенсійного фонду України або у виконавчі органи місцевих рад чи центри надання адміністративних послуг. Дистанційно це можна зробити поштою на адресу органу Фонду або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок або портал "Дія".

Раніше ми писали, що для підтримки громадян з низьким доходом держава виплачує субсидії. Однак дехто може втратити допомогу через родичів.

Також ми розповідали, що громадяни України можуть оформити два види допомоги на оплату комунальних послуг. Хоч вони й мають однакову мету, кожен з них має свої особливості.

комунальні послуги гроші пенсіонери пільги допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:37 Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини

09:37 РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

09:30 ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти

09:10 Проблеми з водопостачанням в Одесі — де набрати воду

09:02 Джонс у присутності Трампа та Маска нокаутував Міочича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:00 Львівщина під ударом ракет — падіння уламків призвело до пожеж

08:45 Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році

08:39 Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла

08:37 У Міненерго заявили про масовану атаку на енергетику України

08:23 В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

09:37 Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини

09:37 РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

09:30 ВЛК визнала придатним, але самопочуття погане — як діяти

09:10 Проблеми з водопостачанням в Одесі — де набрати воду

09:02 Джонс у присутності Трампа та Маска нокаутував Міочича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:00 Львівщина під ударом ракет — падіння уламків призвело до пожеж

08:45 Безплатні комунальні послуги — кому доступна пільга у 2024 році

08:39 Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла

08:37 У Міненерго заявили про масовану атаку на енергетику України

08:23 В Одесі ввели екстрені відключення світла — графіки не діють

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку