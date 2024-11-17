Пільги на комунальні послуги — хто має 100% знижку у 2024 році

Пенсіонер заповнює заяву на пільгу. Фото: УНІАН

Деякі громадяни України можуть цілком законно не платити за комунальні послуги. Такі пільги мають пенсіонери, які працювали на певних посадах та проживають у сільській місцевості.

Про те, хто звільняється від сплати комунальних послуг, розповіли в Пенсійному фонді України.

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На 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг, а також закупівлі твердого чи рідкого побутового пічного палива та скрапленого газу, мають право пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та працювали:

педагогами;

медиками чи фармацевтами;

агрономами або фахівцями із захисту рослин;

бібліотекарями та співробітниками музеїв;

співробітниками державних і комунальних установ культури або освітніх закладів культурної сфери.

Пенсіонери, які раніше обіймали такі посади, можуть отримати пільгу за умови, що вони мають щонайменше три роки відповідного трудового стажу та на момент виходу на пенсію працювали на посадах, які передбачають право на пільги. Знижки надаються виключно пільговику, а тому — його родичі не зможуть отримати допомогу.

Які документи потрібні для оформлення пільги

Пільга доступна за умови, що середній дохід на одну особу в домогосподарстві за пів року не перевищує встановленої межі для призначення податкової соціальної пільги. У 2024 році ця сума становить 4 240 гривень. До переліку необхідних документів, які потрібні для призначення допомоги, входять:

документи, які підтверджують проживання в селі;

довідка або запис в трудовій книжці, що підтверджують роботу в сільській місцевості;

заява на отримання пільг для оплати комунальних послуг, придбання твердого чи скрапленого палива.

Подати заяву разом із пакетом документів можна через сервісні центри Пенсійного фонду України або у виконавчі органи місцевих рад чи центри надання адміністративних послуг. Дистанційно це можна зробити поштою на адресу органу Фонду або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок або портал "Дія".

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