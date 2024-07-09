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Бесплатный газ для прифронтовых территорий — в Минреинтеграции разъяснили важный нюанс

9 июля 2024 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экспериментальный проект с гуманитарным сжиженным газом — разъяснение от Минреинтеграции
Газовые трубы. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснили по обеспечению сжиженным газом уязвимых категорий граждан в трех прифронтовых областях. На территории Харьковской, Сумской и Донецкой внедряется экспериментальный проект, который предусматривает предоставление гуманитарного сжиженного газа уязвимым гражданам.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в Telegram во вторник, 9 июля.

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Бесплатный газ для прифронтовых территорий

"Некоторые СМИ наверняка неосознанно исказили информацию. Используя некорректные заголовки, некорректный контекст и подтекст, они говорят об отмене оплаты за газоснабжение для жителей указанных областей. Такие сообщения конечно вводят в заблуждение граждан и создают дополнительное социальное напряжение", — говорится в сообщении.

Минреинтеграции разъясняет:

  • Указанный экспериментальный проект касается только уязвимых категорий населения и только прифронтовых территорий Харьковщины, Сумщины и Донбасса;
  • проект относится только к сжиженному газу в баллонах, который будет предоставляться бесплатно как гуманитарная помощь, только для прохождения зимнего периода;
  • проект не касается системы централизованного газоснабжения и не отменяет никаких выплат за централизованное газоснабжение.

В министерстве отметили, что обсуждение соответствующего экспериментального проекта проходит на специальных совещаниях под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В настоящее время проект еще не утвержден, он проходит согласование с центральными органами исполнительной власти.

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Пост Минреинтеграции. Фото: скриншот

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ, отопление и горячую воду "до конца военного положения" и полгода после него. При этом запрет на повышение может быть снят досрочно при определенных условиях.

Также клиенты газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины" могут переплатить за природный газ в июле 2024 года. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определенные правила.

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