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Безкоштовний газ для прифронтових територій — в Мінреінтеграції роз'яснили важливий нюанс

9 липня 2024 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експериментальний проєкт з гуманітарним скрапленим газом — роз'яснення від Мінреінтеграції
Газові труби. Фото: Depositphotos
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України роз'яснили щодо забезпечення скрапленим газом вразливих категорій громадян у трьох прифронтових областях. На території Харківської, Сумської та Донецької впроваджується експериментальний проєкт, який передбачає надання гуманітарного скрапленого газу вразливим громадянам.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції у Telegram у вівторок, 9 липня.

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"Деякі ЗМІ напевно несвідомо перекрутили інформацію. Використовуючи некоректні заголовки, некоректний контекст і підтекст, вони говорять про скасування оплати за газопостачання для мешканців зазначених областей. Такі повідомлення звісно вводять в оману громадян і створюють додаткову соціальну напругу", — йдеться у повідомленні.

Мінреінтеграції роз’яснює:

  • Вказаний експериментальний проєкт стосується тільки вразливих категорій населення і тільки прифронтових територій Харківщини, Сумщини та Донеччини;
  • проєкт стосується лише скрапленого газу у балонах, який буде надаватися безкоштовно як гуманітарна допомога, тільки для проходження зимового періоду;
  • проєкт не стосується системи централізованого газопостачання і не скасовує жодних виплат за централізоване газопостачання.

У міністерстві зазначили, що обговорення відповідного експериментального проєкту відбувається на спеціальних нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Наразі проєкт ще не затверджено, він проходить погодження із центральними органами виконавчої влади.

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Допис Мінреінтеграції. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ, опалення та гарячу воду "до кінця воєнного стану" та пів року після нього. При цьому заборону на підвищення можуть зняти достроково за певних умов.

Також клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ у липні 2024 року. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.

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