Льготы для УБД — какие бесплатные медуслуги доступны в 2025 году

Человек в военной форме держит удостоверение УБД. Фото: УНИАН

Украинским ветеранам в рамках льготной программы доступен ряд бесплатных медицинских услуг. В 2025 году соответствующий перечень существенно расширили.

Это предусмотрено постановлением №140 Кабинета Министров.

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Речь идет о постановлении под названием "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению расширенных услуг по первичной медицинской помощи отдельным категориям лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Документ предусматривает реализацию экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов и Министерства здравоохранения, призванного расширить первичную медицинскую помощь для УБД.

Согласно изменениям, в этом году ветеранам доступно на бесплатной основе предоставление:

индивидуального плана медицинского сопровождения, учитывая последствия боевых действий;

расширенного медицинского скрининга;

лечения хронических состояний/боевых травм;

реабилитационных услуг после травм и болезней;

помощь при наличии болезней опорно-двигательной системы (артриты, артрозы);

психологической поддержки.

Кому из УБД доступно бесплатное лечение

Соответствующими услугами могут воспользоваться уволенные со службы участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Для того, чтобы получить бесплатные медуслуги, ветеран должен подписать декларацию со своим семейным врачом или обратиться к имеющемуся врачу.

После чего необходимо подать заявление и некоторые документы:

заявление на предоставление услуг;

удостоверение участника боевых действий или лица, имеющего инвалидность вследствие войны;

паспорт/другой документ, где удостоверяется лицо;

идентификационный код.

Такие услуги будут доступны в медучреждениях, которые заключат договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ): коммунальные больницы, частные клиники, лицензированные врачи-ФЛП.

Участники боевых действий и их родные могут уточнить детали относительно льгот по номеру горячей линии "Безоплатной юридической помощи" от государства: 0 800 213 103.

Ранее мы рассказывали, что участникам боевых действий и их родным государство гарантирует право на ряд льгот. Речь идет, в частности, о скидках на коммуналку и бесплатном проезде.

Также писали, когда останавливается действие льготы на бесплатный проезд для УБД. Владелец такого удостоверения имеет право пользоваться всеми видами городского общественного транспорта в 2025 году.

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