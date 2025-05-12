Льготы для УБД — какие бесплатные медуслуги доступны в 2025 году

Бесплатные медуслуги для УБД — что изменилось в 2025 году
Украинским ветеранам в рамках льготной программы доступен ряд бесплатных медицинских услуг. В 2025 году соответствующий перечень существенно расширили.
Это предусмотрено постановлением №140 Кабинета Министров.
Подробнее о бесплатных медуслугах в 2025 году
Речь идет о постановлении под названием "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению расширенных услуг по первичной медицинской помощи отдельным категориям лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
Документ предусматривает реализацию экспериментального проекта Министерства по делам ветеранов и Министерства здравоохранения, призванного расширить первичную медицинскую помощь для УБД.
Согласно изменениям, в этом году ветеранам доступно на бесплатной основе предоставление:
- индивидуального плана медицинского сопровождения, учитывая последствия боевых действий;
- расширенного медицинского скрининга;
- лечения хронических состояний/боевых травм;
- реабилитационных услуг после травм и болезней;
- помощь при наличии болезней опорно-двигательной системы (артриты, артрозы);
- психологической поддержки.
Кому из УБД доступно бесплатное лечение
Соответствующими услугами могут воспользоваться уволенные со службы участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.
Для того, чтобы получить бесплатные медуслуги, ветеран должен подписать декларацию со своим семейным врачом или обратиться к имеющемуся врачу.
После чего необходимо подать заявление и некоторые документы:
- заявление на предоставление услуг;
- удостоверение участника боевых действий или лица, имеющего инвалидность вследствие войны;
- паспорт/другой документ, где удостоверяется лицо;
- идентификационный код.
Такие услуги будут доступны в медучреждениях, которые заключат договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ): коммунальные больницы, частные клиники, лицензированные врачи-ФЛП.
Участники боевых действий и их родные могут уточнить детали относительно льгот по номеру горячей линии "Безоплатной юридической помощи" от государства: 0 800 213 103.
Ранее мы рассказывали, что участникам боевых действий и их родным государство гарантирует право на ряд льгот. Речь идет, в частности, о скидках на коммуналку и бесплатном проезде.
Также писали, когда останавливается действие льготы на бесплатный проезд для УБД. Владелец такого удостоверения имеет право пользоваться всеми видами городского общественного транспорта в 2025 году.
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