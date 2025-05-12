Пільги для УБД — які безоплатні медпослуги доступні у 2025 році

Людина у військовій формі тримає посвідчення УБД. Фото: УНІАН

Українським ветеранам в рамках пільгової програми доступна низка безкоштовних медичних послуг. У 2025 році відповідний перелік суттєво розширили.

Це передбачено постановою №140 Кабінету Міністрів.

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Йдеться про постанову під назвою "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Документ передбачає реалізацію експериментального проєкту Міністерства у справах ветеранів та Міністерства охорони здоров'я, покликаного розширити первинну медичну допомогу для УБД.

Згідно зі змінами, цьогоріч ветеранам доступне на безкоштовній основі надання:

індивідуального плану медичного супроводу, враховуючи наслідки бойових дій;

розширеного медичного скринінгу;

лікування хронічних станів/бойових травм;

реабілітаційних послуг після травм та хвороб;

допомогу у разі наявності хвороб опорно-рухової системи (артрити, артрози);

психологічної підтримки.

Кому з УБД доступне безоплатне лікування

Відповідними послугами можуть скористатися звільнені зі служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для того, щоб отримати безплатні медпослуги, ветеран повинен підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем або звернутися до наявного лікаря.

Після чого необхідно подати заяву та деякі документи:

заява на надання послуг;

посвідчення учасника бойових дій або особи, що має інвалідність внаслідок війни;

паспорт/інший документ, де посвідчується особа;

ідентифікаційний код.

Такі послуги будуть доступні у медзакладах, які укладуть договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ): комунальні лікарні, приватні клініки, ліцензовані лікарі-ФОП.

Учасники бойових дій та їхні рідні можуть уточнити деталі щодо пільг за номером гарячої лінії "Безоплатної правничої допомоги" від держави: 0 800 213 103.

Раніше ми розповідали, що учасникам бойових дій та їхнім рідним держава гарантує право на низку пільг. Йдеться, зокрема, про знижки на комуналку та безоплатний проїзд.

Також писали, коли зупиняється дія пільги на безкоштовний проїзд для УБД. Власник такого посвідчення має право користуватися усіма видами міського громадського транспорту у 2025 році.

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