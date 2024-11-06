Бесплатные обеды в школах Украины — правительство вводит реформу школьного питания

Школьники в столовой. Фото: УНІАН

Инициативой Первой леди Украины Елены Зеленской начата реформа школьного питания. В связи с этим правительство выделило 2 миллиарда гривен для организации бесплатного питания для учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Отмечено, что денежные средства были распределены среди 1150 общин в зависимости от количества учащихся начальных классов и формы их обучения. Проект предусматривает внедрение бесплатного питания для учащихся 1–4 классов в более чем 9 тысячах учебных заведений.

Более 6 тысяч учебных заведений уже приступили к использованию выделенных средств, что составляет более 73% от общего количества учреждений.

Среди регионов, лидирующих во внедрении бесплатного питания для учащихся начальных классов в определенных учебных заведениях, выделяются:

Кировоградская область — 100%;

Хмельницкая область — 99,4%;

Киевская область — 98,8%;

Полтавская область — 93,5%;

Черниговская область — 89,6%.

Напомним, в Одессе утвердили стоимость питания для учащихся начальных классов. Начиная с ноября их будут кормить бесплатно.

Мы также рассказывали, что правительство увеличило расходы на обустройство безопасной учебы в Харьковской области на 41,4 миллиона гривен. Это обусловлено необходимостью обеспечить учебный процесс в связи с активизацией боевых действий в области.