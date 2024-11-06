Безплатні обіди в школах України — уряд впроваджує реформу шкільного харчування

Школярі в їдальні. Фото: УНІАН

Ініціативою Першої леді України Олени Зеленської започаткована реформа шкільного харчування. У зв'язку з цим Уряд виділив 2 мільярди гривень для організації безплатного харчування для учнів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про реформу

Зазначено, що кошти було розподілено серед 1150 громад залежно від кількості учнів початкових класів і форми їх навчання. Проєкт передбачає впровадження безплатного харчування для учнів 1–4 класів у більш ніж 9 тисячах закладів освіти.

Більше ніж 6 тисяч закладів освіти вже розпочали використання виділених коштів, що становить понад 73% від загальної кількості установ.

Серед регіонів, які лідирують у впровадженні безплатного харчування для учнів початкових класів у визначених закладах освіти, виділяються:

Кіровоградська область — 100%;

Хмельницька область — 99,4%;

Київська область — 98,8%;

Полтавська область — 93,5%;

Чернігівська область — 89,6%.

Нагадаємо, в Одесі затвердили вартість харчування для учнів початкових класів. Починаючи з листопада, їх будуть годувати безплатно.

Ми також розповідали, що уряд збільшив витрати на облаштування безпечного навчання у Харківській області на 41,4 мільйона гривень. Це зумовлено необхідністю забезпечити навчальний процес внаслідок активізації бойових дій в області.

