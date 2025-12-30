Зона свободной торговли между Украиной и США — кто выиграет от подписания соглашения

Флаги Украины и США на столе. Фото: УНИАН

Накануне Рождества президент Украины Владимир Зеленский впервые подробно раскрыл 20 пунктов американо-европейского мирного плана. В одном из пунктов документа говорилось об ускорении переговоров по соглашению о свободной торговле с США. Эта тема неоднократно упоминалась и в последних речах американского президента Дональда Трампа.

Новини.LIVE выясняли, что принесет Украине ЗСТ с США и кто в случае подписания соглашения выиграет больше всего.

С какими странами США уже имеет соглашение о свободной торговле

На данный момент, как свидетельствует информация на сайте Офиса торгового представителя государства, Соединенные Штаты имеют действующие всеобъемлющие соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с 20 странами:

Австралия; Бахрейн; Канада; Чили; Колумбия; Коста-Рика; Доминиканская Республика; Сальвадор; Гватемала; Гондурас; Израиль; Иордания; Корея; Мексика; Марокко; Никарагуа; Оман; Панама; Перу; Сингапур.

Эти соглашения предусматривают сокращение или полное отсутствие пошлин и барьеров в торговле и способствуют росту импорта и экспорта между странами-участниками.

Что даст Украине соглашение о свободной торговле с США

Заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украина заинтересована в этом соглашении, несмотря на то, что США не является ее крупнейшим торговым партнером.

"Нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Великобританией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония", — подчеркнул он.

Качка добавил, что все больше отечественных производителей строят свою стратегию продаж за рубежом на рынках, которые являются самыми богатыми и более развитыми, с большими требованиями к качеству, что, соответственно, создает большую добавленную стоимость и большую доходность.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран, в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал о потенциальном эффекте ЗСТ между Украиной и США.

"Если говорить со стратегической точки зрения, конечно, с Соединенными Штатами хотят торговать все. Это один из самых емких, самых денежных рынков в мире. И все хотят туда продавать", — отметил он.

Непран пояснил, что для Украины это соглашение — это в первую очередь большой политический сигнал. Ведь в современном мире экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами является своеобразным признаком качества, показателем прямого контакта и даже где-то принадлежности к лидерам мировой торговли. И это служит положительным сигналом для инвесторов, что с этой страной можно иметь дело.

Какие секторы экономики и регионы Украины больше всего выигрывают от соглашения с США

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты, Украина экспортирует в США преимущественно продукцию металлургической промышленности, в частности трубы, изредка — группы товаров легкой промышленности.

В то же время Соединенные Штаты поставляют нам в основном товары машиностроения, военную технику, сейчас также топливно-энергетические товары.

Также Непран в контексте выгоды сотрудничества с США напомнил о соглашении о полезных ископаемых и редкоземельных металлах.

"Я думаю, что оно будет иметь большую перспективу, потому что для того мало разведать, надо массу средств, инвестиций и технологий, для того, чтобы добыть эти металлы", — пояснил он.

По его словам, не исключено также участие американцев в восстановлении энергетики Украины, ведь США имеют большие технологические наработки.

Поэтому, резюмировал Непран, от этого сотрудничества выиграет вся Украина как государство. Ведь мы будем входить в клуб серьезных игроков мирового уровня. А это в целом подтянет и нашу экономику и все ее сектора.

Какую выгоду от ЗСТ с Украиной получат США

Американцы, как и китайцы, играют на перспективу, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты.

"Как говорят, есть игра на короткую, есть игра на длинную. Наш рынок безусловно для них интересен в Европе, потому что с Европейским Союзом у них непростые торговые отношения и они время от времени воюют из-за тарифов, из-за ограничений", — пояснил он.

Напран отметил, что Украина станет для США, как и для других крупных международных игроков, еще интереснее, когда заработная плата в стране вырастет хотя бы на 2-2,5 тысячи долларов.

Поэтому, по его мнению, американцы смотрят на нас с точки зрения большей перспективности. Ведь США — это одна из самых продвинутых и наиболее передовых в технологически-военном плане страна, которая производит ВПК-продукцию.

Тогда как Украина, в силу того, уже много лет живет в войне, тоже выходит на первые позиции в этом вопросе. Поэтому следующим шагом, предположил Напран, может быть сотрудничество Украины с США в военно-промышленном направлении.

