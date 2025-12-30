Зона вільної торгівлі між Україною та США — хто виграє від підписання угоди

Прапори України та США на столі. Фото: УНІАН

Напередодні Різдва президент України Володимир Зеленський вперше детально розкрив 20 пунктів американо-європейського мирного плану. В одному з пунктів документа йшлося про прискорення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю зі США. Ця тема неодноразово згадувалася й в останніх промовах американського президента Дональда Трампа.

Новини.LIVE з'ясовували, що принесе Україні ЗВТ зі США та хто у разі підписання угоди виграє найбільше.

З якими країнами США вже має угоду про вільну торгівлю

На цей момент, як свідчить інформація на сайті Офісу торгового представника держави, Сполучені Штати мають чинні всеохопні угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з 20 країнами:

Австралія; Бахрейн; Канада; Чилі; Колумбія; Коста-Рика; Домініканська Республіка; Сальвадор; Гватемала; Гондурас; Ізраїль; Йорданія; Корея; Мексика; Марокко; Нікарагуа; Оман; Панама; Перу; Сингапур.

Ці угоди передбачають скорочення або повну відсутність мит та бар'єрів в торгівлі й сприяють зростанню імпорту й експорту між країнами-учасниками.

Що дасть Україні угода про вільну торгівлю зі США

Заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Україна зацікавлена у цій угоді, попри те, що США не є її найбільшим торгівельним партнером.

"Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія", — наголосив він.

Качка додав, що дедалі більше вітчизняних виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Михайло Непран, в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів про потенційний ефект ЗВТ між Україною та США.

"Якщо говорити зі стратегічного погляду, звичайно, зі Сполученими Штатами хочуть торгувати всі. Це один із найбільш ємних, найбільш грошовитих ринків у світі. І всі хочуть туди продавати", — зазначив він.

Непран пояснив, що для України ця угода — це в першу чергу великий політичний сигнал. Адже у сучасному світі економічна співпраця зі Сполученими Штатами є своєрідною ознакою якості, показником прямого контакту й навіть десь належності до лідерів світової торгівлі. І це слугує позитивним сигналом для інвесторів, що з цією країною можна мати справу.

Які сектори економіки та регіони України найбільше виграють від угоди зі США

За словами віцепрезидента Торгово-промислової палати, Україна експортує до США переважно продукцію металургійної промисловості, зокрема труби, зрідка — групи товарів легкої промисловості.

Водночас Сполучені Штати постачають нам в основному товари машинобудування, військову техніку, зараз також паливно-енергетичні товари.

Також Непран в контексті вигоди співпраці зі США нагадав про угоду про корисні копалини та рідкісноземельні метали.

"Я думаю, що вона буде мати велику перспективу, тому що для того мало розвідати, треба масу коштів, інвестицій і технологій, для того, щоб видобути ці метали", — пояснив він.

За його словами, не виключена також участь американців у відновленні енергетики України, адже США мають великі технологічні напрацювання.

Тож, резюмував Непран, від цієї співпраці виграє вся Україна як держава. Адже ми будемо входити у клуб серйозних гравців світового рівня. А це загалом підтягне і нашу економіку і всі її сектори.

Яку вигоду від ЗВТ з Україною отримають США

Американці, як і китайці, грають на перспективу, вважає віцепрезидент Торгово-промислової палати.

"Як кажуть, є гра на коротку, є гра на довгу. Наш ринок безумовно для них цікавий в Європі, тому що з Європейським Союзом у них непрості торгівельні відносини й вони час від часу воюють через тарифи, через обмеження", — пояснив він.

Напран зауважив, що Україна стане для США, як і для інших великих міжнародних гравців, ще цікавішою, коли заробітна плата в країні зросте на хоча б 2-2,5 тисячі доларів.

Тому, на його думку, американці дивляться на нас з погляду більшої перспективності. Адже США — це одна із найбільш просунутих і найбільш передових у технологічно-військовому плані країна, яка виробляє ВПК-продукцію.

Тоді як Україна, через те, що вже багато років живе у війні, теж виходить на перші позиції в цьому питанні. Тому наступним кроком, припустив Напран, може бути співробітництво України зі США у військово-промисловому напрямку.

