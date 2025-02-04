Как с Канадой не получится — в Британии придумали, как избежать санкций США

Выступление президента США Дональда Трампа. Фото: УНИАН

Правительство Великобритании планирует предложить президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу соглашение, которое поможет стране избежать экономических ограничений со стороны США. Один из вариантов — импортировать большие объемы американского сжиженного газа.

Об этом пишет издание Politico.

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Отмечается, что глава Белого дома уже неоднократно обращался к европейским странам с призывом покупать больше энергоносителей в США. В Лондоне считают, что если увеличить импорт американского сжиженного газа (LNG), то удастся компенсировать сокращение добычи газа в Северном море. Кроме того, такое соглашение должно помочь Великобритании избежать введения жестких тарифов на ее экспорт в США.

"Если мы производим меньше газа на шельфе, его нужно будет где-то покупать. Логичный выбор — это США, ведь альтернативы, такие как Катар и Россия, неприемлемы",— отметил бывший министр энергетики Великобритании Квази Квартенг.

По мнению экспертов, Лондон мог бы заинтересовать новую администрацию Трампа такой стратегией. Уже известно, что в Белом доме постепенно отменяют запрет на выдачу разрешений для LNG-проектов, которые ввел бывший президент Джо Байден.

При этом, чтобы наладить сотрудничество с новоизбранным лидером США Великобритании, возможно, придется согласиться покупать больше американских сельскохозяйственных товаров, например мясо и птицу. Ранее по этому вопросу уже возникали острые дискуссии, поскольку британский парламент не хочет менять стандарты безопасности пищевых продуктов ради американской продукции.

Сейчас, по словам британского премьера Кира Стармера, переговоры по тарифам с США находятся на ранней стадии.

Ранее стало известно, что США отсрочили введение пошлин на товары из Канады и Мексики, о введении которых объявили 2-го февраля. К вопросу повышения налогов вернутся через 30 дней.

Также мы рассказывали, что Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на тарифные ограничения со стороны США. Под ограничения попали энергоносители - нефть, уголь и газ.