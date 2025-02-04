Як з Канадою не вийде — в Британії вигадали, як уникнути санкцій США

Виступ президента США Дональда Трампа. Фото: УНІАН

Уряд Великої Британії планує запропонувати президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу угоду, яка допоможе країні уникнути економічних обмежень з боку США. Один із варіантів — імпортувати більші об'єми американського скрапленого газу.

Про це пише видання Politico.

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Зазначається, що глава Білого дому вже неодноразово звертався до європейських країн із закликом купувати більше енергоносіїв у США. В Лондоні вважають, що якщо збільшити імпорт американського скрапленого газу (LNG), то вдасться компенсувати скорочення видобутку газу в Північному морі. Крім того, така угода має допомогти Великій Британії уникнути введення жорстких тарифів на її експорт до США.

"Якщо ми виробляємо менше газу на шельфі, його потрібно буде десь купувати. Логічний вибір — це США, адже альтернативи, як-от Катар і Росія, неприйнятні", — зауважив колишній міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартенг.

На думку експертів, Лондон міг би зацікавити нову адміністрацію Трампа такою стратегією. Вже відомо, що у Білому домі поступово скасовують заборону на видачу дозволів для LNG-проєктів, які ввів колишній президент Джо Байден.

При цьому, щоби налагодити співпрацю з новообраним лідером США Великій Британії, можливо, доведеться погодитися купувати більше американських сільськогосподарських товарів, наприклад м’ясо та птицю. Раніше щодо цього питання вже виникали гострі дискусії, оскільки британський парламент не хоче змінювати стандарти безпеки харчових продуктів заради американської продукції.

Наразі, за словами британського прем'єра Кіра Стармера, переговори щодо тарифів зі США перебувають на ранній стадії.

Раніше стало відомо, що США відтермінували введення мит на товари з Канади та Мексики, про запровадження яких оголосили 2-го лютого. До питання підвищення податків повернуться за 30 днів.

Також ми розповідали, що Китай запровадив мита на американські товари у відповідь на тарифні обмеження з боку США. Під обмеження потрапили енергоносії — нафта, вугілля та газ.