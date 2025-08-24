Видео
Без евро и доллара — какая валюта самая стабильная в мире

Без евро и доллара — какая валюта самая стабильная в мире

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 17:45
Какая валюта в мире является самой надежной — что о ней известно
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Ввиду глобальных экономических проблем, инфляции и финансового кризиса, украинцев все чаще беспокоит вопрос о том, как защитить свой капитал. Это приоритетная задача как для частных инвесторов, так и для компаний. Один из способов сохранить сбережения — держать их в стабильных валютах, которые практически не реагируют на различные экономические потрясения.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие валюты в мире считаются самыми стабильными.

Швейцарский франк

Швейцарский франк

Это официальная валюта не только в Швейцарии, а еще и в Лихтенштейне.

200 швейцарских франков. Скриншот: Fxssi

Франк уже длительное время сохраняет лидерство среди других валют в стабильности, ведь Центральный банк Швейцарии эффективно контролирует уровень инфляции, что обеспечивает стабильность франка.

Японская иена

Япония обладает значительными запасами золота, а еще в этой стране, как правило, инфляция растет очень медленно.

Японская иена. Скриншот: Fxssi

Йена отличается стабильностью по количеству торгов на мировом рынке, что позволяет ей выдерживать конкуренцию с другими иностранными валютами.

Норвежская крона

Национальная валюта Норвегии также считается одной из самых стабильных валют в мире. Страна обладает большими запасами нефти и редко обращается за финансовой помощью к международным партнерам.

Купюры норвежской кроны. Скриншот из видео

Поэтому тем, кто раздумывает хранить свои сбережения в кронах, не стоит переживать относительно обесценивания этой валюты.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, что в Евросоюзе отказываются от купюр номиналом 500 евро. Ими невозможно рассчитаться в заведениях, хотя можно обменять в финансовых учреждениях. Поэтому украинцам не стоит хранить сбережения в таких банкнотах.

Ранее мы писали о купюрах доллара и евро, от которых следует избавиться украинцам. Речь идет, в частности, об американской валюте, которую выпускали в обращение в период с 1996 по 2003 годы. Узнавайте также, что будет с курсом евро, если Украина и РФ заключат перемирие.

валюта деньги йена франк крона
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
