Какая валюта в мире является самой надежной — что о ней известно

Без евро и доллара — какая валюта самая стабильная в мире
Ввиду глобальных экономических проблем, инфляции и финансового кризиса, украинцев все чаще беспокоит вопрос о том, как защитить свой капитал. Это приоритетная задача как для частных инвесторов, так и для компаний. Один из способов сохранить сбережения — держать их в стабильных валютах, которые практически не реагируют на различные экономические потрясения.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие валюты в мире считаются самыми стабильными.
Швейцарский франк
Это официальная валюта не только в Швейцарии, а еще и в Лихтенштейне.
Франк уже длительное время сохраняет лидерство среди других валют в стабильности, ведь Центральный банк Швейцарии эффективно контролирует уровень инфляции, что обеспечивает стабильность франка.
Японская иена
Япония обладает значительными запасами золота, а еще в этой стране, как правило, инфляция растет очень медленно.
Йена отличается стабильностью по количеству торгов на мировом рынке, что позволяет ей выдерживать конкуренцию с другими иностранными валютами.
Норвежская крона
Национальная валюта Норвегии также считается одной из самых стабильных валют в мире. Страна обладает большими запасами нефти и редко обращается за финансовой помощью к международным партнерам.
Поэтому тем, кто раздумывает хранить свои сбережения в кронах, не стоит переживать относительно обесценивания этой валюты.
Что еще стоит знать украинцам
Напомним, что в Евросоюзе отказываются от купюр номиналом 500 евро. Ими невозможно рассчитаться в заведениях, хотя можно обменять в финансовых учреждениях. Поэтому украинцам не стоит хранить сбережения в таких банкнотах.
Ранее мы писали о купюрах доллара и евро, от которых следует избавиться украинцам. Речь идет, в частности, об американской валюте, которую выпускали в обращение в период с 1996 по 2003 годы. Узнавайте также, что будет с курсом евро, если Украина и РФ заключат перемирие.
