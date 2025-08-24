Відео
Без євро і долара — яка валюта є найстабільнішою у світі

Без євро і долара — яка валюта є найстабільнішою у світі

Дата публікації: 24 серпня 2025 17:45
Яка валюта у світі є найнадійнішою — що про неї відомо
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Зважаючи на глобальні економічні проблеми, інфляцію та фінансову кризу, українців усе частіше турбує питання про те, як захистити свій капітал. Це пріоритетне завдання як для приватних інвесторів, так і для компаній. Один із способів зберегти заощадження — тримати їх у стабільних валютах, які практично не реагують на різні економічні потрясіння.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які валюти у світі вважаються найстабільнішими. 

Читайте також:

Швейцарський франк

Це офіційна валюта не тільки у Швейцарії, а ще й у Ліхтенштейні. 

200 швейцарських франків. Скриншот: Fxssi

Франк вже тривалий час зберігає лідерство серед інших валют у стабільності, адже Центральний банк Швейцарії ефективно контролює рівень інфляції, що забезпечує стабільність франка.

Японська єна

Японія володіє значними запасами золота, а ще в цій країні, зазвичай, інфляція зростає дуже повільно.

Японська єна. Скриншот: Fxssi

Єна вирізняється стабільністю за кількістю торгів на світовому ринку, що дозволяє їй витримувати конкуренцію з іншими іноземними валютами. 

Норвезька крона

Національна валюта Норвегії також вважається однієї із найстабільніших валют у світі. Країна володіє великими запасами нафти та рідко звертається за фінансовою допомогою до міжнародних партнерів.

Купюри норвезької крони. Скриншот з відео

Тож тим, хто роздумує зберігати свої заощадження у кронах, не варто переживати щодо знецінення цієї валюти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що в Євросоюзі відмовляються від купюр номіналом 500 євро. Ними неможливо розрахуватися у закладах, хоча можна обміняти у фінансових установах. Тож українцям не варто зберігати заощадження в таких банкнотах.

Раніше ми писали про купюри долара та євро, від яких слід позбутися українцям. Йдеться, зокрема, про американську валюту, яку випускали в обіг в період з 1996 по 2003 роки. Дізнавайтесь також, що буде з курсом євро, якщо Україна та РФ укладуть перемир'я. 

валюта гроші єна франк крона
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
