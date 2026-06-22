Помощь в аренде жилья для украинцев: где запустили новую программу и кто может принять участие

Люди на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Благотворители готовы в течение полугода оплачивать аренду квартиры украинцам, оставшимся без жилья из-за войны. Новую помощь предлагают жителям шести областей и Киева, но для этого необходимо выполнить несколько условий.

Кто имеет право на выплаты и как подать заявку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на БФ "Право на защиту".

На кого рассчитана помощь

Программа действует в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица, которые покинули свои дома после 24 февраля 2022 года;

люди, эвакуировавшиеся из-за опасности в течение последних 6 месяцев;

граждане, вернувшиеся из-за границы менее года назад после выезда из-за войны, если их жилье повреждено, разрушено или непригодно для проживания.

Но это еще не все критерии. Фонд также учитывает условия, в которых находится семья. Предпочтение будет отдаваться людям, которые:

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проживают во временных жилищах или общежитиях;

могут лишиться арендованного жилья из-за нехватки денег, продажи квартиры владельцем или его возвращения;

живут в опасных или непригодных условиях, где наблюдается перенаселенность или проблемы с санитарией.

Есть и важные ограничения

Семья не должна была ранее получать какую-либо помощь на аренду жилья от международных организаций.

Также организаторы хотят быть уверены, что после завершения помощи семья снова не окажется на улице. Поэтому от претендентов ожидают плана по улучшению своего финансового положения.

Это может быть:

поиск работы;

обучение новой профессии;

открытие собственного дела.

Участникам будут помогать карьерные консультанты, но инициатива должна исходить от самой семьи.

Как подать заявку

Для участия необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Внимательно указывайте информацию о составе семьи, своём статусе и жилищных условиях.

После проверки заявок благотворители свяжутся только с теми кандидатами, которые в наибольшей степени соответствуют условиям программы.

Имейте в виду, что заполнение анкеты ещё не означает гарантированных выплат. Это лишь первый этап отбора. Форма будет закрыта, как только организаторы наберут достаточное количество участников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о помощи от правительства США. Можно получить микрогрант до 216 000 грн (более 4 100 евро) на развитие или восстановление собственного дела. Выплаты рассчитаны на украинцев определенных категорий.

Также Новини.LIVE писали о новой программе благотворителей для жителей одного из украинских городов. Уязвимые категории населения могут получить единовременную выплату в размере 10 800 грн. Помощь доступна для людей с инвалидностью, пожилых граждан, ВПЛ, многодетных семей и семей с тяжелобольными.