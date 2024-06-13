Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 14 июня

Бензин снова подорожал — какими будут цены на АЗС завтра
На автозаправочных станциях Украины выросли цены на бензин и дизтопливо. Так, за последние сутки стоимость бензина А-95+ и А-95 повысилась на 1 копейку, а дизтопливо и 92-й бензин подорожали на 5 копеек. Цена на автогаз не изменялась несколько дней.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 14 июня вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 14 июня
По данным мониторингового портала, 14 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 59,85 грн/л;
- А-95 — 56,22 грн/л;
- А-92 — 53,00 грн/л;
- дизельное топливо — 52,49 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,98 грн/л;
- А-92 — 52,51 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,46 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 14 июня
Топливо бренда "Евро-95" 14 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 55,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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