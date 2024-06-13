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Бензин снова подорожал — какими будут цены на АЗС завтра

13 июня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 14 июня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправочных станциях Украины выросли цены на бензин и дизтопливо. Так, за последние сутки стоимость бензина А-95+ и А-95 повысилась на 1 копейку, а дизтопливо и 92-й бензин подорожали на 5 копеек. Цена на автогаз не изменялась несколько дней.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 14 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 14 июня

По данным мониторингового портала, 14 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,00 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,49 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,46 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 14 июня 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 14 июня

Топливо бренда "Евро-95" 14 июня будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 55,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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Напомним, эксперты рассказали, как распознать поддельные автомобильные шины. Известны два действенных способа.

Раньше мы писали, почему жидкость омывателя не распыляется на лобовое стекло. Каждому водителю нужно знать, как диагностировать и устранить неисправность системы.

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