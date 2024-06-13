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Бензин знову здорожчав — якими будуть ціни на АЗС завтра

13 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 14 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправних станціях України зросли ціни на бензин та дизпаливо. Так, за останню добу вартість бензину А-95+ та А-95 підвищилась на 1 копійку, а дизпаливо та 92-й бензин здорожчали на 5 копійок. Ціна на автогаз не змінювалась упродовж кількох днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 14 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 14 червня

За даними моніторингового порталу, 14 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,00 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,49 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,46 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 14 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 14 червня

Пальне бренду "Євро-95" 14 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 55,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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