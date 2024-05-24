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Обвал курса гривны — что предприняли в ПриватБанке и Ощадбанке

24 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на выходные — доллар взлетел в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских банковских учреждениях и обменниках взлетел перед выходными. Национальный банк Украины (НБУ) тоже установил самый высокий в своей истории курс американской валюты.

Об этом говорится на сайте регулятора и мониторинговых порталах.

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Так, НБУ установил на следующий банковский день такие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 40,11 грн (+0,19);
  • евро — 43,49 грн (+0,18);
  • злотый —10,21 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке наблюдается обвал курса гривны. Доллар в среднем стоит в покупке 39,88 грн (+0,15), в продаже — 40,37 грн (+0,15). Евро в покупке — 43,13 грн (+0,17), в продаже — 43,83 грн (+0,13).

В ПриватБанке доллар тоже резко вырос в покупке до 39,75 грн (+0,15), в продаже — до 40,35 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,70 грн (+0,10), продает — за 40,34 грн (+0,24). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,90 грн (+0,05), в продаже — 40,45 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменниках доллар резко вырос. Стоит в покупке — 40,33 грн (+0,18), в продаже — 40,25 грн (+0,11). Евровалюту покупают за 43,75 грн (+0,25), продают — за 43,95 грн (+0,20).

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Напомним, в НБУ заявили, что небольшие колебания курса гривны стали привычной частью рынка. Нацбанк предупреждал об этом с октября прошлого года, когда перешел к политике контролируемой гибкости.

Также мы писали, что регулятор готовит проект решения ограничения карточных переводов между физическими лицами и установления предельных лимитов на переводы с карты на карту.

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