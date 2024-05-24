Курс валют на вихідні — долар злетів у ціні

Обвал курсу гривні — що ухвалили в ПриватБанку та Ощадбанку
Курс долара в українських банківських установах та обмінниках злетів перед вихідними. Національний банк України (НБУ) теж встановив найвищий у своїй історії курс американської валюти.
Про це йдеться на сайті регулятора та моніторингових порталах.
Курс долара, євро та злотого
Так, НБУ встановив на наступний банківський день такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 40,11 грн (+0,19);
- євро — 43,49 грн (+0,18);
- злотий — 10,21 грн (+0,06).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку спостерігається обвал курсу гривні. Долар у середньому коштує у купівлі 39,88 грн (+0,15), у продажу — 40,37 грн (+0,15). Євро у купівлі — 43,13 грн (+0,17), у продажу — 43,83 грн (+0,13).
У ПриватБанку долар теж різко зріс у купівлі до 39,75 грн (+0,15), у продажу — до 40,35 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,70 грн (+0,10), продає — за 40,34 грн (+0,24). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,90 грн (+0,05), у продажу — 40,45 грн (+0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією сайту Minfin, в обмінниках долар різко зріс. Коштує у купівлі — 40,33 грн (+0,18), у продажу — 40,25 грн (+0,11). Євровалюту купують за 43,75 грн (+0,25), продають — за 43,95 грн (+0,20).
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Нагадаємо, у НБУ заявили, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.
Також ми писали, що регулятор готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту.
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