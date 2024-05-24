Курс валют на вихідні — долар злетів у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банківських установах та обмінниках злетів перед вихідними. Національний банк України (НБУ) теж встановив найвищий у своїй історії курс американської валюти.

Про це йдеться на сайті регулятора та моніторингових порталах.

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Так, НБУ встановив на наступний банківський день такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 40,11 грн (+0,19);

євро — 43,49 грн (+0,18);

злотий — 10,21 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку спостерігається обвал курсу гривні. Долар у середньому коштує у купівлі 39,88 грн (+0,15), у продажу — 40,37 грн (+0,15). Євро у купівлі — 43,13 грн (+0,17), у продажу — 43,83 грн (+0,13).

У ПриватБанку долар теж різко зріс у купівлі до 39,75 грн (+0,15), у продажу — до 40,35 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,70 грн (+0,10), продає — за 40,34 грн (+0,24). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,90 грн (+0,05), у продажу — 40,45 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінниках долар різко зріс. Коштує у купівлі — 40,33 грн (+0,18), у продажу — 40,25 грн (+0,11). Євровалюту купують за 43,75 грн (+0,25), продають — за 43,95 грн (+0,20).

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Нагадаємо, у НБУ заявили, що невеликі коливання курсу гривні стали звичною частиною ринку. Нацбанк попереджав про це з жовтня минулого року, коли перейшов до політики контрольованої гнучкості.

Також ми писали, що регулятор готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту.