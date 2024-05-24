Банковская тайна — ВРУ планирует разрешить банкам раскрывать данные

Банковская касса. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины (ВРУ) намерена разрешить финучреждениям раскрывать банковские тайные данные по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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Необходимость раскрытия банковской тайны

Речь идет о проекте закона № 9235 "О внесении изменений в законодательные акты Украины, касающиеся отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и мер установления опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах".

Документ был поддержан 228 народными депутатами в Верховной Раде.

Проект разработало Министерство реинтеграции. Он призван обеспечить законодательное урегулирование раскрытия финучреждениями информации, составляющей банковскую тайну, по запросу нотариусов и представителей Министерства юстиции.

Как поясняют авторы инициативы, документ предусматривает, что финучреждения будут раскрывать данные, составляющие банковскую тайну, на обращение Минюста в случае необходимости розыска имущества подсанкционных граждан в рамках исполнения решений суда о запрете политпартий при рассмотрении уголовных дел по защите интересов государства. Также банки будут раскрывать данные по запросам нотариусов с целью принятия необходимых мер по установлению опеки над имуществом физлиц, признанных безвестно отсутствующими/пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Сейчас в законе "О банках и банковской деятельности" нет возможности банкам раскрывать тайну в части предоставления данных по счету, средствам, движимому имуществу, индивидуальным банковским сейфам.

"Этот пробел приводит к тому, что государственные нотариальные конторы и нотариусы не могут установить опеку над вышеупомянутым имуществом (в том числе имущественными правами), а заинтересованные лица не могут реализовать гарантированные законом права", — отмечают инициаторы.

Ожидается, что соответствующее решение поможет в защите прав членов семей лиц, пропавших без вести, и позволит пользоваться деньгами и имуществом.

Карта законопроекта. Источник: ВРУ

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению граничных лимитов на переводы с карты на карту (операции р2р, person-to-person).

Ранее мы писали, что чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-апрель 2024 года составила 52,067 млрд гривен. Это на 18,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.