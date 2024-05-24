Банківська таємниця — ВРУ планує дозволити банкам розкривати дані

Банківська каса. Фото: УНІАН

Верховна Рада України (ВРУ) має намір дозволити фінустановам розкривати банківські таємні дані на запити нотаріусів та Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Необхідність розкриття банківської таємниці

Йдеться про проєкт закону № 9235 "Про внесення змін до законодавчих актів України, що стосуються окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів встановлення опіки над майном фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин".

Документ підтримали 228 народних депутатів у Верховній Раді.

Проєкт розробило Міністерство реінтеграції. Він покликаний забезпечити законодавче врегулювання розкриття фінустановами інформації, що становить банківську таємницю, на запит нотаріусів та представників Міністерства юстиції.

Як пояснюють автори ініціативи, документ передбачає, що фінустанови будуть розкривати дані, що становлять банківську таємницю, на звернення Мін'юсту у випадку необхідності розшуку майна підсанкційних громадян в рамках виконання рішень суду про заборону політпартій, під час розгляду кримінальних справ щодо захисту інтересів держави. Також банки матимуть розкрити дані на запити нотаріусів з метою вжиття необхідних заходів для встановлення опіки над майном фізосіб, визнаних безвісно відсутніми/зниклими безвісти за особливих обставин.

Зараз у законі "Про банки і банківську діяльність" нема можливості банкам розкривати таємницю в частині надання даних щодо рахунку, коштів, рухомого майна, індивідуальних банківських сейфів.

"Ця прогалина призводить до того, що державні нотаріальні контори та нотаріуси не можуть встановити опіку над вищезазначеним майном (зокрема майновими правами), а заінтересовані особи не можуть реалізувати гарантовані законом права", — наголошують ініціатори.

Очікується, що відповідне рішення посприяє захисту прав членів родин осіб, зниклих безвісти, та надасть можливість користуватися грошима та майном.

Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізичними особами та встановлення граничних лімітів на перекази з карти на карту (операції р2р, person-to-person).

Раніше ми писали, що чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року становив 52,067 млрд гривень. Це на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.