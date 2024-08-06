Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 7 августа

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки на украинских АЗС цены на топливо не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 7 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 7 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,67 грн/л;

А-92 — 53,87 грн/л;

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,65 грн/л;

А-92 — 53,78 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 27,90 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 7 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 7 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Напомним, 51% владельцев Tesla в 2024 году вернулись к автомобилю с ДВС. Эти тенденции перекликаются с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., показавшего, что 46% владельцев всех электромобилей в США, скорее всего, вернутся в транспортные средства с ДВС.

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