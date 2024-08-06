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АЗС обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин в Украине завтра

6 августа 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 7 августа
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки на украинских АЗС цены на топливо не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 7 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 7 августа

По данным мониторингового портала, 7 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,67 грн/л;
  • А-92 — 53,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,65 грн/л;
  • А-92 — 53,78 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,90 грн/л.
Стоимость бензина ДТ и автогаза 7 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 7 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 7 августа

Топливо бренда "Евро-95" 7 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, 51% владельцев Tesla в 2024 году вернулись к автомобилю с ДВС. Эти тенденции перекликаются с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., показавшего, что 46% владельцев всех электромобилей в США, скорее всего, вернутся в транспортные средства с ДВС.

Мы также писали, как работают европейские продавцы б/у авто. Почти половина подержанных автомобилей, продаваемых дилерами, имеют возраст 3-5 лет, 33% — 6-9 лет, только 13% — 10+ лет.

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