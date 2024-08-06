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АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин в Україні завтра

6 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 7 серпня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу на українських АЗС ціни на пальне не змінились. Вартість бензину, дизпального та автогазу залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 7 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 7 серпня

За даними моніторингового порталу, 7 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,15 грн/л;
  • А-95 — 56,67 грн/л;
  • А-92 — 53,87 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,77 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,65 грн/л;
  • А-92 — 53,78 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,90 грн/л.
Вартість бензину ДП та автогазу 7 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 7 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 7 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, 51% власників Tesla у 2024 році повернулися до авто з ДВЗ. Ці тенденції перегукуються з висновками нещодавнього опитування McKinsey & Co., яке показало, що 46% власників всіх електромобілів у США, швидше за все, повернуться до транспортних засобів з ДВЗ.

Ми також писали, як працюють європейські продавці вживаних авто. Майже половина вживаних автомобілів, які продають дилери, мають вік 3-5 років, 33% — 6-9 років, лише 13% — 10+ років.

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