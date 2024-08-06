Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 7 серпня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу на українських АЗС ціни на пальне не змінились. Вартість бензину, дизпального та автогазу залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 7 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 7 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,67 грн/л;

А-92 — 53,87 грн/л;

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 27,93 грн/л.

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,65 грн/л;

А-92 — 53,78 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 27,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 7 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 7 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Нагадаємо, 51% власників Tesla у 2024 році повернулися до авто з ДВЗ. Ці тенденції перегукуються з висновками нещодавнього опитування McKinsey & Co., яке показало, що 46% власників всіх електромобілів у США, швидше за все, повернуться до транспортних засобів з ДВЗ.

Ми також писали, як працюють європейські продавці вживаних авто. Майже половина вживаних автомобілів, які продають дилери, мають вік 3-5 років, 33% — 6-9 років, лише 13% — 10+ років.