Мобильная связь от Киевстар - с какой проблемой столкнулись клиенты

Девушка держит в руках смартфон. Фото: Unsplash

Одна из украинок, которая является абоненткой мобильного оператора Киевстар рассказала, как компания уже не впервые оставляет ее без услуг по тарифному плану. Проблемы возникают с дополнительным пакетом.

Об этом женщина написала в социальной сети Facebook под одной из публикаций мобильного оператора.

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Что произошло

По ее словам, в 2025 году ей уже второй раз предоставили дополнительный пакет услуг с ограничениями, хотя она оплатила полную стоимость. Так, в январе ей не насчитали минуты для звонков и мобильный интернет, а в мае ситуация повторилась.

"Сейчас я пополнила счет на 500 грн, чтобы заказать пакет услуг и был остаток на счету. Заказывала пакет через *578# (вспоминая ситуацию в январе). И оказалось, что абонплата уже была снята автоматически (почему-то в январе этого оператор не делал), и я заказала дополнительный еще пакет. Но по дополнительному пакету насчитали только интернет (автоматически 20 ГБ плюс еще 20 ГБ", — говорится в сообщении.

Женщина удивлена решением оператора автоматически начислить дополнительный пакет услуг в мае, хотя в начале года ей в аналогичной ситуации пришлось перезаказывать подключение. Также она жалуется, что компания по неизвестным причинам предоставила ей лишь часть услуг (дополнительный интернет, но без дополнительных минут на звонки).

"Вы или начислите дополнительно заказанный пакет в полном объеме (добавьте 250 минут, потому что он тоже оплачен дополнительно), или аннулируйте дополнительный пакет услуг (заберите те дополнительные 20 ГБ) и верните на счет 250 гривен", — пишет она.

По мнению украинки, в Киевстаре появились определенные мошеннические схемы, поэтому она раздумывает над тем, чтобы сменить мобильного оператора, хотя услугами Киевстар "пользуется уже более 10 лет".

Что ответили в Киевстаре

В компании отреагировали на сообщение, посоветовав контролировать оплаты в приложении "Мой Киевстар".

"Обидно, что у вас произошла такая ситуация. Во избежание в дальнейшем рекомендуем проверять снятие платы в приложении "Мой Киевстар", — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае Киевстар запустил новый тариф. Мы рассказывали, какое полезное дополнение получат абоненты. Узнавайте также о тарифных планах, которые будут выгодными для пенсионеров в 2025 году.