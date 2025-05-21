Мобільний зв'язок від Київстар — з якою проблемою зіткнулися клієнти

Дівчина тримає у руках смартфон. Фото: Unsplash

Одна із українок, яка є абоненткою мобільного оператора Київстар розповіла, як компанія вже не вперше залишає її без послуг за тарифним планом. Проблеми виникають із додатковим пакетом.

Про це жінка написала у соціальній мережі Facebook під однією із публікацій мобільного оператора.

Реклама

Читайте також:

Що сталося

За її словами, у 2025 році їй вже вдруге надали додатковий пакет послуг з обмеженнями, хоча вона сплатила за них повну вартість. Так, у січні їй не нарахували хвилини для дзвінків та мобільний інтернет, а у травні ситуація повторилася.

"Зараз я поповнила рахунок на 500 грн, щоб замовити пакет послуг і був залишок на рахунку. Замовляла пакет через *578# (згадуючи ситуацію в січні). І виявилося, що абонплату вже було знято автоматично (чомусь в січні цього оператор не робив), і я замовила додатковий ще пакет. Але за додатковим пакетом нарахували тільки інтернет (автоматично 20 ГБ плюс ще 20 ГБ", — йдеться у повідомленні.

Жінка здивована рішенням оператора автоматично нарахувати додатковий пакет послуг у травні, хоча на початку року їй в аналогічній ситуації довелося перезамовляти підключення. Також вона скаржиться, що компанія з невідомих причин надала їй лише частину послуг (додатковий інтернет, але без додаткових хвилин на дзвінки).

"Ви або нарахуйте додатково замовлений пакет в повному обсязі (додайте 250 хвилин, бо він теж оплачений додатково), або анулюйте додатковий пакет послуг (заберіть ті додаткові 20 ГБ) і поверніть на рахунок 250 гривень", — пише вона.

На думку українки, у Київстарі з'явилися певні шахрайські схеми, тож вона роздумує над тим, щоби змінити мобільного оператора, хоча послугами Київстар "користується вже понад 10 років".

Що відповіли у Київстарі

У компанії відреагували на повідомлення, порадивши контролювати оплати у додатку "Мій Київстар".

"Прикро, що у вас сталася така ситуація. Для уникнення надалі рекомендуємо перевіряти зняття плати в додатку "Мій Київстар", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні Київстар запустив новий тариф. Ми розповідали, яке корисне доповнення отримають абоненти. Дізнавайтесь також про тарифні плани, які будуть вигідними для пенсіонерів у 2025 році.