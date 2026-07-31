Августовские надбавки: кто получит из украинцев с пенсиями ниже 10 000 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года в рамках механизма возрастных компенсационных доплат три категории граждан смогут получить надбавку к пенсии в размере почти 600 грн. Право предоставляется гражданам, возраст которых превышает 70 лет, а общая сумма выплат вместе со всеми доплатами, повышениями и дополнительными пенсиями не превышает 10 000 грн.

О том, кого коснется повышение, рассказывает издание Новини.LIVE.

Надбавки тем, у кого пенсия ниже 10 000 грн, в августе

По информации Пенсионного фонда, в следующем месяце предусмотрено автоматическое начисление доплат гражданам по достижении солидного возраста.

Речь идет о компенсациях гражданам, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, инициированных несколько лет назад президентом Украины. Соответствующие доплаты будут зависеть от возраста граждан и будут выплачиваться ежемесячно.

Размер регулярной компенсационной выплаты привязан к возрасту пенсионера и может достигать почти 600 грн. В ПФУ предусмотрены три категории людей, которые будут иметь право на дополнительную финансовую поддержку:

Надбавка в размере 570 грн — для лиц, которым исполнилось 80 лет и старше; Надбавка в размере 456 грн — для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет; Надбавка в размере 300 грн — для граждан, которым исполнилось от 70 до 75 лет.

Выплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, по которому она назначена, и продолжительности страхового стажа. Учитывая это, даже если гражданину предоставляется пенсия по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет — компенсацию начислят всем одинаково.

Главное требование для получения надбавки — общая пенсия гражданина старше 70 лет, с учетом всех доплат, повышений и дополнительных пенсий, не должна превышать среднюю зарплату в Украине, зафиксированную в 2020 году. Речь идет об общей сумме выплаты в размере 10 340 грн.

Специального заявления для оформления возрастной доплаты не требуется. Пенсионный фонд выплатит дополнительные суммы вместе с основной пенсией после достижения гражданами 70, 75 или 80 лет.

Однако, если после дня рождения сумма пенсии не изменится, гражданам следует обратиться на горячую линию ПФУ для проверки данных. Также уточнить информацию можно будет в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Какими будут минимальные пенсии в августе

Пенсионный фонд с 1 августа 2026 года гарантирует соблюдение минимального уровня пенсионных выплат в зависимости от возраста и страхового стажа. Если у гражданина сумма выплаты не будет достигать определенного порога, государство доплатит разницу. А именно:

4 213 грн — лицам от 80 лет со стажем не менее 20 лет (женщины) или 25 лет (мужчины);

4 050 грн — пенсионерам в возрасте 70–80 лет со стажем не менее 30 лет (женщины) или 35 лет (мужчины);

3 725 грн — лицам до 70 лет с аналогичным стажем 30/35 лет.

Доначисление к гарантированному минимуму будет производиться ежемесячно и будет частью базовой пенсии, а не временной надбавкой.

В случае, если у пенсионера старше 70 лет страховой стаж меньше 35 лет (у мужчин) или 30 лет (у женщин), компенсации будут рассчитываться пропорционально стажу, исходя из базы в 4 050 грн. Для людей старше 80 лет со стажем не менее 20/25 лет минимальная сумма также не сможет быть ниже 4 213 грн, а для граждан в возрасте 75–80 лет — не ниже 4 050 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому в Украине государство гарантирует пенсию в размере 70% от заработной платы. По информации ПФУ, право на повышенную пенсию получат семьи военных, пропавших без вести при защите Украины от агрессии РФ. Таких граждан приравнивают к родственникам погибших. В частности, рассчитывать на усиленную государственную поддержку могут несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, одинокие супруги.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, что украинцы при наличии особого статуса имеют право получить от Пенсионного фонда дополнительную выплату в размере 25% от уровня минимальной пенсии. Речь идет о таких категориях пожилых граждан, которые имеют статус участника боевых действий. Выплата назначается в качестве доплаты к основному размеру пенсии.