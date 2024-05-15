Деньги коллаборантов — государство направит арестованную валюту на армию

Иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило возможность покупать военные облигации за арестованную валюту предателей страны. Соответствующий законопроект №10397 подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в АРМА.

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Как отметили в агентстве, благодаря соответствующему решению в АРМА расширились возможности наполнения государственной казны.

"Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность", — заявили в агентстве.

Ожидается, что АРМА уже вскоре воспользуется таким правом и закупит военные облигации почти на 40 миллионов долларов.

Как поясняют в агентстве, до этого АРМА могла использовать переданные в управление средства в национальной валюте для размещения на депозите, покупки за них военных облигаций, однако это право не распространялось на иностранную валюту. Нацагентству разрешалось размещать валюту исключительно на депозитных счетах с доходом 1%.

Теперь валюту смогут вкладывать в военные облигации под 3-4% годовых.

По данным АРМА, на валютных депозитных счетах агентства насчитывается 20 миллионов долларов и 8 миллионов евро.

Агентству разрешено использовать около 80% средств для инвестирования в облигации, минимум 20% должны остаться на счетах для оперативного управления.

Законопроект №10397 Верховная Рада утвердила в апреле 2024 года.

Карта законопроекта. Источник: ВРУ

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