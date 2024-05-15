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Арестованную валюту коллаборантов пустят на оборону — детали

15 мая 2024 09:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Деньги коллаборантов — государство направит арестованную валюту на армию
Иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило возможность покупать военные облигации за арестованную валюту предателей страны. Соответствующий законопроект №10397 подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в АРМА.

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Как отметили в агентстве, благодаря соответствующему решению в АРМА расширились возможности наполнения государственной казны.

"Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность", — заявили в агентстве.

Ожидается, что АРМА уже вскоре воспользуется таким правом и закупит военные облигации почти на 40 миллионов долларов.

Как поясняют в агентстве, до этого АРМА могла использовать переданные в управление средства в национальной валюте для размещения на депозите, покупки за них военных облигаций, однако это право не распространялось на иностранную валюту. Нацагентству разрешалось размещать валюту исключительно на депозитных счетах с доходом 1%.

Теперь валюту смогут вкладывать в военные облигации под 3-4% годовых.

По данным АРМА, на валютных депозитных счетах агентства насчитывается 20 миллионов долларов и 8 миллионов евро.

Агентству разрешено использовать около 80% средств для инвестирования в облигации, минимум 20% должны остаться на счетах для оперативного управления.

Законопроект №10397 Верховная Рада утвердила в апреле 2024 года.

 

деньги коллаборантов
Карта законопроекта. Источник: ВРУ

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На днях в Ровенской области был задержан очередной коллаборант. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.

АРМА
Коллаборант
финансы
деньги
арест

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