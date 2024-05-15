Деньги коллаборантов — государство направит арестованную валюту на армию

Арестованную валюту коллаборантов пустят на оборону — детали
В Украине Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило возможность покупать военные облигации за арестованную валюту предателей страны. Соответствующий законопроект №10397 подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщили в АРМА.
Арестованная валюта коллаборантов для армии
Как отметили в агентстве, благодаря соответствующему решению в АРМА расширились возможности наполнения государственной казны.
"Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность", — заявили в агентстве.
Ожидается, что АРМА уже вскоре воспользуется таким правом и закупит военные облигации почти на 40 миллионов долларов.
Как поясняют в агентстве, до этого АРМА могла использовать переданные в управление средства в национальной валюте для размещения на депозите, покупки за них военных облигаций, однако это право не распространялось на иностранную валюту. Нацагентству разрешалось размещать валюту исключительно на депозитных счетах с доходом 1%.
Теперь валюту смогут вкладывать в военные облигации под 3-4% годовых.
По данным АРМА, на валютных депозитных счетах агентства насчитывается 20 миллионов долларов и 8 миллионов евро.
Агентству разрешено использовать около 80% средств для инвестирования в облигации, минимум 20% должны остаться на счетах для оперативного управления.
Законопроект №10397 Верховная Рада утвердила в апреле 2024 года.
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